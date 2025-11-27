Sénégal: Conseil des ministres - Trois nominations à PETROSEN, ONPN et LANAC

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mercredi 26 novembre 2025 à trois nominations touchant les secteurs de l'énergie et les hydrocarbures, l'action sociale et l'industrie.

Alioune Seck prend la tête de PETROSEN E&P

Au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Alioune Seck, ingénieur géologue, a été nommé Directeur général de PETROSEN Exploitation et Production (PETROSEN E&P). Il remplace Talla Gueye, appelé à d'autres fonctions.

Souleymane Diallo nommé à la tête de l'ONPN

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Souleymane Diallo, Inspecteur de l'enseignement élémentaire, a été nommé Secrétaire général de l'Office national des Pupilles de la Nation (ONPN).

Ce poste, jusque-là vacant, est stratégique pour la prise en charge et l'accompagnement des pupilles de la Nation -- enfants orphelins, victimes ou ayants droit d'agents tombés dans l'exercice de leurs fonctions.

Cheikh Moussa Kane, nouveau président du Conseil d'administration du LANAC

Au ministère de l'Industrie et du Commerce, Cheikh Moussa Kane a été désigné Président du Conseil d'administration du Laboratoire national d'Analyse et de Contrôle (LANAC).

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistique informatique appliquée et d'un master en suivi-évaluation des projets, il succède à Abdoul Sy, appelé à d'autres fonctions.

Le LANAC joue un rôle essentiel dans le contrôle de la qualité des produits, la protection des consommateurs et la compétitivité industrielle.