Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé ce mercredi 26 novembre 2026, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, marquée par une série d'orientations stratégiques visant à renforcer la souveraineté économique, la gestion des ressources, les infrastructures clés, la posture diplomatique et la sécurité alimentaire.

Sunu Champion : le patriotisme économique comme moteur de la Vision 2050

Dans sa communication, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de replacer les entreprises sénégalaises au centre de l'action publique. Dans cet esprit, il lance dès décembre l'initiative « Sunu Champion », conçue pour faire émerger de véritables champions nationaux capables de porter des pans entiers de l'économie.

Il a également demandé de renforcer l'implication du secteur privé local dans les projets publics et d'accélérer les réformes liées au pilotage des investissements. Une première réunion du Conseil présidentiel de l'Investissement rénové est prévue en mars 2026, afin de donner une impulsion décisive au redressement économique.

Pêches et aquaculture : vers une refonte urgente pour protéger les ressources

Le Président a insisté sur l'importance stratégique des pêches pour l'économie et la stabilité sociale, appelant à une lutte plus ferme contre la pêche illicite et à un contrôle renforcé de la zone économique exclusive.

Il a souligné l'urgence de moderniser la pêche artisanale, d'améliorer l'approvisionnement du marché en produits accessibles et de rendre le secteur plus transparent et inclusif. La rénovation du Marché national au poisson de Pikine et le renforcement de l'aquaculture s'inscrivent dans cette volonté d'adapter le secteur aux exigences actuelles, tout en assurant une exploitation durable des ressources.

Transport aérien : accélération des grands chantiers

Face aux enjeux de mobilité, d'attractivité et de compétitivité, le Président a rappelé l'importance du développement du transport aérien dans la Vision Sénégal 2050. Il a demandé l'accélération des travaux dans les aéroports régionaux, la modernisation continue de l'AIBD et une supervision stratégique renforcée d'Air Sénégal SA, appelée à se transformer en profondeur. La modernisation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor s'inscrit également dans la volonté d'installer durablement le Sénégal comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest.

Diplomatie : une présence renforcée au sommet UA-UE

Le Président Faye a présenté au Conseil les résultats de sa participation au 7e sommet Union africaine-Union européenne à Luanda, où il est intervenu sur les questions de paix, de sécurité et de gouvernance mondiale. Il a insisté sur les défis géopolitiques actuels et sur la nécessité d'un multilatéralisme pragmatique. Les rencontres bilatérales tenues avec plusieurs dirigeants africains et européens témoignent de la volonté du Sénégal de consolider ses alliances, d'élargir ses partenariats et de renforcer sa diplomatie économique.

Sécurité alimentaire : une stratégie nationale repensée

Le Premier ministre a exposé une nouvelle vision de la sécurité alimentaire, basée sur une meilleure coordination institutionnelle, la révision de la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et de Résilience (SNSAR) et la mise en oeuvre du Programme national d'Appui à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (PNASAR).

Face aux chocs sanitaires, alimentaires et climatiques, l'exécutif veut anticiper davantage et répondre plus vite. Trois projets structurants -- la liaison maritime Dakar-Gorée, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et l'Agropole Sud -- ont été cités comme prioritaires pour soutenir la résilience économique et sociale du pays.