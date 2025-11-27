Sénégal: Ligue des Champions - Monaco tenu en échec malgré le retour dans le onze de Lamine Camara

L'AS Monaco s'est déplacée à Chypre pour affronter le Pafos FC dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Lamine Camara, tout juste remis de blessure, a retrouvé une place de titulaire. Les Monégasques ont toutefois été tenus en échec par le club chypriote (2-2).

C'est une nouvelle accueillie avec joie par les supporters monégasques et sénégalais. Absent des terrains depuis le 21 septembre 2025, Lamine Camara effectuait son retour très attendu dans le onze de la Principauté. Mais l'ASM a dû se contenter du point du nul ; menés puis passés devant (1-2), ils ont finalement été rejoints dans les dernières minutes sur un but contre son camp du défenseur ghanéen Mohammed Salisu.

Le milieu sénégalais a disputé 65 minutes avant de céder sa place à Mamadou Coulibaly. Il a livré une bonne prestation : 57 ballons touchés, 41 passes réussies sur 45 (soit 91 %), 7 ballons récupérés, 3 duels gagnés et 2 occasions créées.

Une excellente nouvelle pour Pape Thiaw

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À 24 jours de la Coupe d'Afrique des nations, Pape Thiaw est plus que soulagé de voir son poulain de retour et en très grande forme. Le milieu des Lions était décimé avec les blessures du joueur de Monaco mais aussi celle d'Habib Diarra. Cette situation avait poussé le sélectionneur à tester d'autres options comme Rassoul Ndiaye, Cheikh Niasse ou encore Mamadou Lamine Camara (Berkane). Aucun d'entre eux n'a véritablement convaincu ni su saisir la chance offerte.

Avec le retour en forme de Lamine Camara, retrouver une place en sélection ne devrait pas être une difficulté. Et il dispose encore de suffisamment de temps pour revenir à 100 % avant la CAN.

Pape Thiaw attend désormais avec impatience le retour du milieu de terrain de Sunderland, Habib Diarra, qui est annoncé pour le 14 décembre, donc trop juste pour la CAN.