Sénégal: Énergie - Cap sur l'accès universel à l'électricité d'ici 2029

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Le Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines Birame Soulèye Diop, a présenté la Stratégie d'Achèvement de l'Accès universel à l'Électricité à l'horizon 2029, un document structurant visant à garantir un accès équitable et durable à l'énergie sur l'ensemble du territoire.

Cette stratégie s'inscrit dans la continuité du programme d'électrification rurale et urbaine et repose sur une approche mixte combinant production locale, interconnexions régionales et diversification des sources énergétiques, notamment renouvelables.

Le ministre est également revenu sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, soulignant la nécessité d'une gestion optimale des stocks et d'une sécurisation des chaînes logistiques pour faire face aux fluctuations internationales.

