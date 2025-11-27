Afrique: Ambassadeur du Soudan au Sénégal - Le pays est puissant et capable de servir ses citoyens à l'intérieur et à l'extérieur

L'Ambassadeur du Soudan au Sénégal, Abdelghani Al-Naim Awad Al-Karim, a dit que l'équipe des passeports et de registre civil du Sénégal a accompli sa mission avec efficacité et compétence, que l'État soudanais est capable d'assumer ses devoirs, ses responsabilités et ses missions envers ses citoyens à l'intérieur et à l'extérieur avec efficacité et perfection, et que l'arrivée de la mission des passeports dans la l'Afrique de l'Ouest affirme que le gouvernement oeuvre pour la construction et que les ennemis du Soudan n'ont rien d'autre à offrir que la ruine et la destruction, mais que l'État Soudanais et ses institutions nationales resteront fiers et efficaces.

Cela a été fait lors d'une réunion de départ organisée par l'ambassade du Soudan à Dakar et la communauté soudanaise au Sénégal et en Gambie pour l'équipe des passeports et du registre civil au siège de l'ambassade à Dakar, après avoir passé deux semaines au Sénégal.

L'ambassadeur a exprimé son appréciation à l'équipe des passeports et du registre civil pour les services migratoires précieux aux communautés soudanaises au Sénégal et dans les pays de représentation diplomatique non résidente. L'ambassadeur a souligné le vif souci des conseils de souveraineté, des ministres, des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et des Finances.

L'ambassadeur a remercié le gouvernement sénégalais pour les facilités et l'aide, qui ont facilité la tâche de l'équipe pour fournir des services migratoires à la communauté sénégalaise et gambienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn