Afrique de l'Est: Ouganda - La Cour de justice d'Afrique de l'Est rejette une plainte déposée par des ONG contre l'EACOP

27 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Lucie Mouillaud

C'est la fin d'une procédure judiciaire qui aura duré près de cinq ans. La Cour de justice d'Afrique de l'Est a définitivement rejeté en appel ce mercredi 26 novembre la plainte déposée par quatre ONG ougandaises et tanzaniennes contre leurs pays, dénonçant la violation de traités internationaux et des procédures illégales dans l'accord signé entre les deux gouvernements sur l'EACOP, un projet très controversé de construction du plus grand oléoduc chauffé au monde.

Comme en première instance, la Cour a motivé le rejet du recours par le délai jugé trop important entre la signature des accords gouvernementaux et le dépôt de plainte des ONG.

Une déception pour John Lubega Nsamba, dont la famille possède des terres traversées par l'oléoduc. « On attendait une justice. Ils ne nous ont pas considérés, les communautés affectées par l'oléoduc, déplore-t-il. Maintenant, l'oléoduc passe déjà sur ma terre familiale, nous n'avons pas été compensés, l'environnement est détruit, et on ne sait pas ce qui va suivre. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une défaite, mais elle est loin d'être la dernière bataille juridique. Des organisations congolaises ont annoncé ce mercredi 26 novembre avoir également déposé plainte à la Cour de justice d'Afrique de l'Est, cette fois contre la RDC, l'Ouganda et le Secrétaire général de l'EAC. L'objectif est de porter les voix des pêcheurs congolais des lacs Albert et Edward.

« Toutes ces activités pétrolières du côté de l'Ouganda, la communauté congolaise n'a jamais été consultée. L'origine de cette procédure, c'est d'abord la disparition de certaines espèces de poissons, le changement de couleur de l'eau et bien d'autres situations. Un rapport a établi les liens entre les réserves pétrolières et ce qui se passe du côté de la RDC », explique l'avocat Olivier Ndoole.

Selon les autorités ougandaises, les premières productions commerciales de pétrole sont attendues en milieu d'année prochaine, soit 20 ans après la découverte des réserves du lac Albert.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.