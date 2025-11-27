Congo-Kinshasa: L'Intersyndical de l'ONATRA réclame la libération de son président détenu « abusivement » au Parquet général

L'Intersyndicale de l'Office national des transports (ONATRA) réclame la libération de son président Armand Osase, détenu depuis mardi 25 novembre « abusivement » au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Patient Lushimbo Kasongo, secrétaire général du Syndicat national des réformateurs (SYNAR) et membre de l'intersyndical, a dénoncé, lors d'une conférence de presse mercredi 26 novembre à Kinshasa, l'émiettement du patrimoine de l'ONATRA, une situation qu'il qualifie de nuisible à la sécurité nationale, car elle affecte des postes stratégiques tels que la frontière, la gare fluviale, le port de Matadi et le port de Kinshasa.

Il a lancé un appel à l'implication du chef de l'État pour « sauver la vie » des agents de l'ONATRA, dont les conditions sociales se détériorent au quotidien à cause de cette situation, et pour mettre fin à cet émiettement qui menace la stabilité de cette entreprise stratégique. Selon lui, la détention d'Armand Osase et de ses compagnons est un acte patriote dans le cadre de la dénonciation des atteintes à la sécurité du pays, conformément à l'article 67 de la constitution qui impose à tout citoyen de dénoncer le mal.

Ces dénonciations interviennent dans un contexte de graves difficultés sociales et institutionnelles au sein de l'ONATRA, que les syndicats attribuent à une mauvaise gestion et des actes qui mettent en péril non seulement cette entreprise mais aussi la sécurité nationale.