Congo-Kinshasa: La FECOFA et Umbro prolongent leur partenariat jusque fin 2026

La Fédération congolaise de football association (FECOFA) et l'équipementier Umbro ont décidé, mercredi 26 novembre, de la prolongation de leur partenariat technique pour une durée supplémentaire de douze mois, soit jusqu'à la fin de l'année 2026.

Selon le communiqué officiel parvenu à Radio Okapi, cet accord confirme la continuité de la collaboration entre ces deux parties pour accompagner les équipes nationales congolaises avec du matériel officiel.

La présidente du Comité de Normalisation de la FECOFA, Belinda Luntadila Nzuzi, souligne que cette extension est le résultat d'un travail rigoureux mené pour améliorer la qualité des produits fournis aux joueurs et aux supporters de l'équipez nationale.

Elle affirme également que ce renouvellement témoigne de l'engagement constant d'Umbro envers le football congolais et l'accompagnement des sélections nationales.

Dans la même communication, l'organe faitier du football congolais annonce qu'un nouveau maillot est en préparation et sera dévoilé prochainement.

Cela s'inscrit dans une volonté de renforcer l'identité des Léopards et la fierté nationale autour du football en République Démocratique du Congo.

Les équipes nationales et des millions de fans bénéficieront de produits de premier plan pour accompagner les prochaines échéances sportives.