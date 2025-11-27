Congo-Kinshasa: Reconnaissance de génocide - Samuel Mbemba salue l'engagement du Cardinal Ambongo

Le ministre des Droits humains poursuit sa campagne de vulgarisation des résolutions sur la reconnaissance des génocides commis en RDC auprès des princes de l'Église.

Une semaine après avoir remis ces documents au président de l'Église du Christ au Congo (ECC), Samuel Mbemba a échangé ce mercredi 26 novembre avec l'archevêque de Kinshasa, cardinal Fridolin Ambongo, au centre Lindonge, à Kinshasa.

Il a remercié ce prélat catholique pour sa disponibilité à le recevoir et son engagement à vulgariser ces résolutions au sein de son organisation ecclésiastique. Au cours de cet échange, Samuel Mbemba a remis les deux résolutions reconnaissant les génocides commis en RDC.

« Nous savons que l'Église (Ndlr : église catholique) est dans ce combat depuis longtemps. Nous, nous avons rejoint ce combat initié et conçu par le Président de la République, appuyé par la Première Dame qui fait de la réparation des victimes son combat. Et sur le terrain, il y a la Première ministre qui nous oriente dans ce que nous faisons », a-t-il souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A travers cette visite de courtoisie au Centre Liondonge, Samuel Mbemba affirme vouloir amener les Congolais à s'approprier ces deux documents de reconnaissance.

« Il faudrait que le peuple congolais en parlant du génocide puisse dire au monde que nous sommes visés d'extermination à cause de notre territoire à cause de nos terres. A cause de nos minerais. Que l'Église, dans la mesure du possible, sensibilise les fidèles et tout notre peuple », a-t-il conclu.

Ce membre du Gouvernement Suminwa se propose de poursuivre avec cette démarche. Ce vendredi 28 novembre, le ministre des Droits humains va recevoir dans son cabinet les chefs des confessions religieuses alors le samedi 29 les ONG des Droits de l'Homme.