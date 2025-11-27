Burkina Faso: Fonds d'assistance judiciaire - Plus de 7200 bénéficiaires en une décennie

Le Fonds d'assistance judiciaire a tenu un panel sur le thème : « Le Fonds d'assistance judiciaire, 10 ans au service du droit d'accès à la justice, bilan, défis et perspectives », le 26 novembre 2025 à Ouagadougou.

Dans le cadre des activités de la commémoration des dix ans d'opérationnalisation du Fonds d'assistance judiciaire (FJA), un panel a été organisé dans la matinée du 26 novembre 2025, à Ouagadougou. Placé sur le thème : « Le Fonds d'assistance judiciaire, 10 ans au service du droit d'accès à la justice, bilan, défis et pers- pectives », l'événement a permis au directeur général du FAJ, Emile Fidèle Conatie Dala, de présenter son institution.

Le FAJ, a-t-il rappelé, est un établissement public de l'Etat relevant de la catégorie des Fonds nationaux. Il a souligné qu'il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

« C'est une structure à but social qui assure la prise en charge des frais occasionnés par la procédure des bénéficiaires de l'assistance judiciaire », a-t-il renchéri. En outre, M. Dala a confié que le FAJ a pour mission de contribuer à la prise en charge de toute personne qui se trouve dans l'impossibilité d'exercice de ses droits en justice, en raison de sa vulnérabilité ou de l'insuffisance de ses ressources.

Au titre du bilan des actions menées, le directeur du FAJ a indiqué qu'à la date du 21 novembre 2025, le Fonds d'assistance judiciaire est à plus de 7200 bénéficiaires. M. Dala a également fait savoir que l'accompagnement des bénéficiaires a coûté au contribuable burkinabè plus de 2,7 milliards F CFA. A cet effet, il a remercié les plus hautes autorités du Burkina Faso pour le soutien à la cause de l'assistance judiciaire. Au sujet des défis, il a confié qu'ils sont nombreux. Ainsi, pour lui, son institution est actuellement dans un espace communautaire.

Accès à la justice, une priorité du gouvernement

« Il est souhaitable que les ressortissants du Niger et du Mali, qui pourraient être engagés dans des procédures judiciaires au Burkina Faso aient le même traitement que les nationaux », a estimé le DG du FAJ.

En plus, il a déclaré qu'il y a un projet de construction du siège du Fonds d'assistance judiciaire car, il dispose d'un terrain de 1001 m² depuis 2020. « Nous n'arrivons pas à mettre en valeur ce terrain ce qui augmente un peu le coût de location, donc les charges de fonctionnement », a-t-il expliqué.

Emile Fidèle Conatie Dala a ajouté aussi que le FAJ est engagé dans la relecture des textes pour être en phase avec les défis du moment. « Il y a beaucoup de textes, de décrets, comme celui portant l'organisation de l'assistance judiciaire au Burkina Faso et le décret portant l'approbation des statuts du Fonds d'assistance judiciaire qui sont en relecture », a-t-il dit.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, Harouna Kadio, représentant son ministre. De son avis, l'accès à la justice est une priorité du gouvernement et s'inscrit dans la vision politique sectorielle, justice et droits humains à l'horizon 2027, pour une justice crédible et accessible à tous.

« C'est pourquoi, depuis 2013, l'Etat burkinabè est soucieux de l'égal accès des citoyens au service de la justice et surtout de l'accompagnement qu'il doit apporter aux populations démunies et vulnérables », a souligné Harouna Kadio.