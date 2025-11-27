Burkina Faso: FILO 2025 - Trois jours pour décrypter le rôle du livre dans la construction de la souveraineté

Dans le cadre des activités de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a ouvert le colloque international, mercredi 26 novembre 2025, à Ouagadougou.

La 18e édition de la Foire internationale du livre (FILO) continue de dérouler son programme d'activités. Mercredi 26 novembre 2025, le colloque international a ouvert ses portes sur le site de la Bibliothèque nationale de Burkina. L'ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Pendant trois jours, des professionnels du livre, des universitaires, des experts vont animer une soixantaine de communications, en vue de trouver les voies pour faire du livre, un outil de souveraineté.

Le président du comité scientifique du colloque, Pr Vincent Ouattara, traduisant sa gratitude au gouvernement pour l'intérêt porté au livre, a rappelé que ce colloque est le premier depuis la naissance de la FILO. Au cours de ce colloque, a-t-il dit, plusieurs thèmes fédérateurs seront décryptés à travers quatre axes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il s'agit de l'impact des 25 ans de la FILO sur le livre, le livre et l'identité culturelle, le livre et souveraineté nationale. Le dernier axe porte sur la littérature du sahel, son existence et ses caractéristiques. Le ministre chargé de la Culture du Niger, Ben Salah Hamouda, a traduit sa gratitude aux autorités du Burkina pour l'invitation. « Le livre, c'est l'histoire, c'est la mémoire.

Les hommes meurent et les écrits demeurent.

Nous devons nous approprier notre histoire et la réécrire », a-t-il souligné. Et de rappeler que trois pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de se mettre ensemble au-delà des frontières coloniales, parce qu'ils sont liés par la géographie, la culture. Il a invité les autres pays de l'Afrique à s'inscrire dans la dynamique de l'Alliance des Etats du Sahel et l'accompagner.

Quant au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, il a relevé que cette édition de la FILO porte en elle, la vision d'une Afrique qui se raconte elle-même.

« Elle est l'expression de la volonté des peuples africains de réécrire leur histoire et de mettre fin aux récits imposés », a-t-il indiqué. Pour lui, cette célébration se tient dans un contexte particulier, marqué par l'émergence de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

« Cette nouvelle organisation transcende les simples enjeux politiques pour devenir un espace de défense de nos identités culturelles, un espace où l'unité est essentielle face aux défis contemporains », foi du ministre Ouédraogo. Il s'est dit convaincu que les échanges et débats durant le colloque permettront de nourrir une réflexion collective sur l'importance du livre comme facteur de souveraineté et de construction des identités culturelles.

« Nous devons faire en sorte que chaque livre, chaque texte, chaque auteur participe à la construction d'un monde plus juste, plus égalitaire, où les voix africaines, et en particulier burkinabè, résonneront avec force et dignité », a-t-il laissé entendre.

La cérémonie a été l'occasion pour le ministre et l'association littérature sans frontières de signer une convention de rétrocession d'un bâtiment à la Bibliothèque nationale du Burkina. Ce bâtiment a été réalisé avec l'appui de l'ambassade du Japon au Burkina Faso.