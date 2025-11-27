Burkina Faso: Les Forces armées nationales exposent leurs oeuvres

26 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Yameogo

A la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), les Forces armées nationales exposent leur savoir-faire littéraire dans un stand qui leur est dédiés.

Les Forces armées nationales sont présentes à la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO). Dans un stand qui leur est dédié, elles exposent leur savoir faire littéraire. On peut y trouver des oeuvres phares d'auteurs militaires tels que « Les jours d'après » du chef d'escadron Daouda Derra, ou encore « Le bout du tunnel » de l'adjudant-chef Elysé Sorgho.

L'essai littéraire « L'Afrique, un dernier espoir pour le monde » du maréchal des logis Housseini Sawadogo peut aussi être acheté au stand des FAN. Pour lui, la FILO constitue une belle opportunité pour les militaires de faire connaitre leurs oeuvres. « L'armée est censée être la grande muette.

De ce fait, les gens pensaient qu'il n'y a pas d'intellectuels parmi nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer notre savoir-faire littéraire », a-t-il indiqué. Il a donc félicité le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme pour cette belle initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'intérêt de ce genre d'événements est qu'il permet de mettre en lumière les talents des écrivains », a-t-il apprécié. Il a fait une mention spéciale au comité d'organisation pour la bonne organisation qu'il observe depuis le début de l'événement. Il a invité les visiteurs à faire escale dans leur stand, afin de découvrir davantage leurs oeuvres.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.