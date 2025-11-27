Le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso organise une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et de la prostate au profit de ses dirigeants, travailleurs et membres, les 26 au 27 novembre 2025, à Ouagadougou.

Parce que la prévention sauve des vies, le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB) est soucieux de la santé de ses membres, employés et dirigeants. A cet effet, il organise à leur profit, une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer de la prostate, au sein de la Caisse populaire de Cissin, du 26 au 27 novembre 2025.

La directrice générale de la Faitière des caisses populaires du Burkina Faso (FCPB), Azaratou Sondo, a indiqué que le cancer du col de l'utérus et le cancer de la prostate deviennent de plus en plus des maladies dévastatrices en silence.

Convaincue que la perfor-mance de l'institution financière est tributaire de la santé des ressources humaines, a-t-elle révélé, la tenue de cette activité à l'occasion des mois d'octobre rose et de novembre bleu, s'avérait nécessaire.

« Nous avons mis deux équipes en place dont une équipe pour les femmes et une autre pour les hommes », a-t-elle mentionné. L'objectif de cette campagne, a confié Azaratou Sondo, est de contribuer à sensibiliser les usagers de la Caisse populaire. « Cette action va permettre à tous ceux qui passeront par-là, de se faire diagnostiquer pour voir les anomalies afin d'envisager des actions de traitement pour sauver des vies », a-t-elle souligné.

Mission économique et sociale

Elle a rappelé que le RCPB est un mouvement coopératif d'épargne et de crédit contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le volet économique. Aussi, il s'investit dans la communauté à travers une mission sociale, d'où l'organisation de ladite campagne de dépistage.

La directrice générale de FCPB a invité alors l'ensemble des acteurs du RCPB à profiter de cette campagne. Le médecin à l'Office de santé des travailleurs, Hamadou Kaboré, a expliqué les conditions de dépistage. Chez les hommes, il faut avoir 45 ans pour faire le dépistage de la prostate. Et chez la femme, il n'y a pas d'âge pour le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Il a confié que les résultats des tests peuvent être reçus sur place avec des conseils à l'appui. Tout en sensibilisant la population, surtout les hommes, à se faire dépister, il a levé les préjugés qui se font autour de la prostate. Le formateur à la Faitière des caisses populaires du Burkina Faso, Issa Sawadogo, a indiqué que c'est sa première fois de participer à une campagne de dépistage. Il a laissé entendre qu'il a accepté faire le test après avoir été sensibilisé aux méfaits de la maladie.

« Après le test, je m'attends à voir mes résultats pour me protéger », a-t-il souhaité. La caissière à la Caisse populaire de Boulmiougou, agence de Pissy, Assiétou Coulibaly, a confié s'être fait dépister pour la première fois dans le but de connaître son statut pour préserver sa santé. « Quand tu fais le dépistage et que tu es avérée positive, tu as une prise en charge rapide. C'est toujours mieux donc de se faire dépister et se soigner à temps », a confié Mme Coulibaly.