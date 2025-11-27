Togo: Révolution numérique au volant - Encore beaucoup de retard

27 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Face à une recrudescence des accidents de la circulation, les autorités veulent passer de la sensibilisation peu efficace à l'intégration progressive de solutions technologiques.

Chaque année, près de 600 personnes perdent la vie et 9 000 autres sont blessées sur les routes, un chiffre qui interpelle et mobilise les pouvoirs publics.

Le gouvernement souhaite encourager l'utilisation de technologies embarquées dans les véhicules, capables d'assister le conducteur et de réduire les risques d'accidents. Parmi elles les détecteurs de somnolence, le freinage automatique d'urgence, la surveillance électronique de la pression des pneus ou l'assistance de maintien de voie.

Autant d'équipements de série sur la plupart des voitures neuves.

Problème, le parc automobile togolais est vieux; plus de 5 ans et dès fois 15 à 20 ans !

L'acquisition d'un véhicule neuf ou très récent est hors de portée de la majorité de la population.

