Afrique de l'Ouest: Un espace sanitaire unifié

Les pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent cette semaine à Lomé pour donner un nouvel élan à la formation en santé mentale et en entomologie médicale.

Une initiative portée par l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), alors que la région fait face à une multiplication des défis sanitaires.

Autour de la table : décideurs ministériels, experts, universitaires et représentants des institutions de santé. Leur mission est claire : harmoniser les programmes de formation afin de renforcer les compétences et d'assurer une meilleure mobilité académique et professionnelle au sein de l'espace communautaire.

Dans un contexte où les troubles mentaux, neurologiques et les maladies vectorielles connaissent une recrudescence, cet alignement des curricula vise à garantir aux populations des soins plus adaptés, plus spécialisés et plus accessibles.