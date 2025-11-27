Afrique: Les éléphants du continent sont plus nombreux que ce qu'on pensait jusqu'à présent, selon une étude

Les éléphants d'Afrique sont plus nombreux que ce qu'on pensait jusqu'à présent, affirme une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), présentée ce jeudi 27 novembre. Particulièrement concernés, les éléphants de forêts dont le dernier recensement remontait à 2016. Mais malgré ces bons chiffres, l'espèce reste malgré tout grandement menacée.

Ils seraient en tout 135 690. C'est l'estimation précise du nombre d'éléphants de forêts en Afrique. Un chiffre en hausse de 16% depuis le précédent recensement. Une augmentation, non pas due à de meilleures mesures de conservation, mais à l'utilisation de nouvelles techniques de comptage, plus modernes et plus précises. L'animal est en effet particulièrement compliqué à dénombrer dans le couvert forestier dense du bassin du Congo.

Alors qu'on se contentait autrefois d'estimations, et d'hypothèses, sur sa présence à partir de traces laissées dans la forêt, les experts de l'UICN ont cette fois pu recourir à des technologies modernes comme des analyses ADN. La cartographie des éléphants est donc plus précise que jamais.

Une espèce qui reste menacée

À lui seul, le Gabon en abrite les deux tiers, la République Démocratique du Congo un cinquième. Cette nouvelle évaluation ne remet cependant pas en cause le classement de l'espèce comme étant en danger critique.

Car au-delà de ces aléas de recensement, la dynamique de population est mauvaise, avec un déclin de près de 90% entre 1985 et 2015. L'espèce se reproduit lentement, et même si elle est moins braconnée qu'auparavant, cela entrave la croissance du nombre d'individus.