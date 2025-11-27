Congo-Kinshasa: Les casques bleus intensifient leurs actions sur le terrain pour protéger les civils au Nord-Kivu et Ituri

27 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les casques bleus de la MONUSCO intensifient leurs actions pour protéger les civils au Nord-Kivu et en Ituri depuis le début du mois de novembre 2025. Ils organisent des patrouilles régulières afin de dissuader les miliciens et assurer un environnement sécurisant pour les populations locales. Ces patrouilles, souvent conjointes avec les Forces armées de la RDC (FARDC), permettent également une meilleure coordination sur le terrain et renforcent la confiance avec la population.

Le colonel Charles Idjiwa, officier de l'information publique de la MONUSCO à Beni, a rapporté qu'une mission de reconnaissance aérienne a été réalisée le 21 novembre dans le triangle Mavivi-forêt Mayangose-Nyaleke à Beni, consolidant le renseignement et la coopération avec les FARDC. En Ituri, le 22 novembre, la Compagnie d'ingénierie népalaise a réhabilité plus de 23 km de la Route Nationale 27 pour faciliter la mobilité des casques bleus, des militaires et des civils, améliorant ainsi l'accès aux zones sensibles.

Il ajoute par ailleurs que des actions humanitaires et éducatives ont été menées, notamment à Bunia où près de 500 élèves ont participé à des jeux éducatifs, concours de dessin, séances de sensibilisation à l'hygiène, avec distribution de fournitures scolaires et de vitamines, contribuant ainsi à renforcer la résilience des communautés affectées par les conflits.

