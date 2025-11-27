Congo-Kinshasa: Procès en flagrance contre un policier accusé de meurtre à Mbandaka

Le tribunal militaire de Mbandaka a ouvert mercredi 26 novembre un procès en flagrance contre un policier accusé d'avoir froidement abattu un civil au grand marché de la ville lors d'une dispute entre policiers et civils. Selon des témoignages, la tension serait née des recouvrements forcés de taxes imposées aux conducteurs de motos-taxis et chargeurs de téléphones.

Le policier, perdant son sang-froid, a tiré à bout portant sur un civil qui cherchait simplement à se déplacer pour trouver l'argent nécessaire au paiement de la taxe. Un autre policier aurait aussi blessé par balle deux personnes sur place.

En réaction, le député provincial Louison Mumbenga Botuli a déposé une motion d'information à l'assemblée provinciale, appelant à traiter l'insécurité à Mbandaka et à sanctionner sévèrement les policiers impliqués. Il demande aussi la prise en charge médicale des victimes hospitalisées à l'Hôpital militaire du camp Ngashi et réclame une réunion interinstitutionnelle urgente pour trouver des solutions face à cette insécurité croissante.