Madagascar: Athlétisme/Meeting de la réunion - Départ manqué à Ivato pour Marthe Ralisinirina

Bloquée à Ivato pour participer au Meeting international de La Réunion, Marthe Ralisinirina se retrouve au coeur d'un imbroglio entre accusations publiques et démentis de la FMA.

Annoncée parmi les espoirs de médailles malgaches du Meeting international de La Réunion, Marthe Ralisinirina n'a finalement pas pu embarquer mardi à Ivato, faute de billet d'avion valide. L'athlète, spécialiste du 1 500 mètres et du 3 000 mètres steeple, devait rejoindre L'Étang-Salé, où se tient samedi la compétition, au Complexe du Centenaire. Invitée officiellement aux côtés de cinq autres athlètes malgaches, elle est restée au sol au dernier moment, sans explication claire dans l'immédiat.

L'affaire a pris une tournure publique lorsqu'une influenceuse, Soanomena Andrianary, alias Soa de Valiha, a affirmé sur Facebook que le billet de la coureuse avait été « attribué à une autre personne de la Fédération », provoquant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

En réponse, le président de la Fédération malagasy d'athlétisme (FMA), Dominique Raherison, a tenu un point de presse improvisé à Ankorondrano pour démentir fermement toute responsabilité de son institution. « La Fédération n'a pas la capacité d'annuler un billet d'avion », a-t-il assuré, dénonçant des accusations qu'il juge diffamatoires. Il affirme par ailleurs que Marthe Ralisinirina figurait bien sur la liste officielle transmise par la FMA, aux côtés de Tsima Richard Tahinjanahary, Heriniaina Elisé Rakotonindrainy, Aina Anah Andrianjafy et Jean Eric.

Zone d'ombre

La Fédération met en cause une difficulté administrative du côté réunionnais. Selon Dominique Raherison, l'organisme local avec lequel travaille Stéphanie Harilala, chargée du suivi administratif de la délégation, est actuellement suspendu.

« Elle n'a plus le droit d'encadrer des athlètes », soutient-il, évoquant une situation qu'il dit avoir signalée sans succès. Autre point de tension : la composition de la délégation, initialement annoncée à six membres, aurait été élargie à neuf personnes sans consultation de la FMA. Le chef de mission désigné par la Fédération aurait même vu sa demande de visa refusée malgré un billet conforme. Le directeur technique national, Hery Rambeloson, estime pour sa part que le litige aurait pu être évité si la tutelle ministérielle s'était référée à la liste initiale.

Contactée dans la soirée, Marthe Ralisinirina indique toutefois qu'une solution a été trouvée et qu'elle doit s'envoler vendredi pour La Réunion. En attendant, l'épisode illustre le désordre organisationnel qui entoure encore certaines participations internationales, à quelques jours d'un rendez-vous sportif majeur pour l'athlétisme malgache.