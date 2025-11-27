Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Coupes d'Europe (Ligue des champions et Youth League)

27 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue des champions, 5e journée

Remplaçant au coup d'envoi, Mons Bassouamina est entré à la 69e lors du bon match nul arraché par Pafos face à Monaco (2-2).

L'ancien Nancéien, moins utilisé ces dernières semaines (11 minutes de jeu en novembre), a joué son rôle axial, ingrat mais utile.

L'international congolais n'a guère eu l'occasion de briller, mais a souvent fixé la défense monégasque pour libérer ses co-équipiers.

A la 84e, une percée sur laquelle il élimine Salisu mais est finalement rattrapé par le tacle de Henrique.

A la 90e+1, il part en contre, mais est stoppé illégalement par Salisu, averti.

Bilan personnel : 6 ballons touchés, dont un seul dans la surface.

Dans les ultimes secondes, il voit Zacharia le priver, de la main, d'un centre de Dimata, mais l'arbitre ne moufte pas et siffle...la fin du match.

Bilan collectif : les Chypriotes sont, avec 6 points, 24e et virtuellement qualifiés pour les barrages avant deux déplacements redoutables chez la Juventus Turin et à Chelsea.

Youth League, 5e journée

Chez les U19, l'AS Monaco n'a, en revanche, pas tremblé, et s'impose 3-0 à Pafos. Si Nick Mokabakila était suspendu après son expulsion à Bodo/Climt, Kenan Moulangou est entré à la pause.

Le natif de Blois, âgé de 18 ans, est passeur décisif sur le 3e but de son équipe, à la 89e.

Du côté du PSG, large vainqueur des U19 de Tottenham, c'est Pierre Mounguengue qui a brillé : l'attaquant de 17 ans, né et formé à Evry, a d'abord offert le 2-0 à Nsoki du droit (26e) avant de tripler la mise d'une frappe axiale, du gauche, de l'extérieur de la surface (30e).

Une deuxième passe décisive, à la 68e pour Ayari parachève son match.

Remplacé à la 78e, Mounguengue totalise désormais 2 buts et 4 passes décisives en 4 matches de Youth League.

Avec 10 points, les Parisiens sont désormais assurés de la qualification pour les 16e de finale.

