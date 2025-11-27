Cameroun: «Situation sécuritaire sous contrôle», le satisfecit des autorités après la présidentielle

27 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Polycarpe Essomba

Au Cameroun, un mois et deux semaines après l'élection présidentielle qui a officiellement sacré Paul Biya vainqueur pour un huitième mandat, les autorités font les comptes et disent leur satisfecit : la « situation sécuritaire est sous contrôle » sur l'ensemble du territoire national, s'est notamment réjoui, hier, mercredi 26 novembre, le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji, alors qu'il bouclait les travaux de la deuxième conférence des dix gouverneurs de régions auxquels ont aussi pris part les autorités en charge des questions de sécurité.

Comme à son habitude Paul Atanga Nji a tenu un discours résolument offensif à l'encontre notamment des acteurs politiques de l'opposition, critiqués pour certains pour leurs actions présumées, au lendemain de l'élection présidentielle : « En tant que tutelle des partis politiques, je constate aujourd'hui avec regret et amertume, que plusieurs leaders des partis d'opposition sont prêts à vendre le Cameroun à un franc symbolique, à signer des alliances contre nature, à créer des coalitions avec des ennemis de la République pour atteindre des objectifs politiques. »

« Candidat mauvais perdant »

Et celui qui a « pris » le plus cher c'est Issa Tchiroma Bakary, que le ministre de l'Administration territoriale s'est toute fois gardé de citer nommément : « Oui, le plan insurrectionnel mis en exécution par le candidat mauvais perdant aujourd'hui fugitif, a lamentablement échoué. En renouvelant leur confiance à son excellence monsieur Paul Biya, les Camerounais, dans leur immense majorité, ont refusé de remplacer une grande porte solide en fer par une petite fenêtre en contre-plaqué. »

Urgences sécuritaires

La présidentielle désormais passée, les travaux avec les dix gouverneurs de régions ont, aussi, permis de plancher sur les urgences sécuritaires du moment. La première d'entre elles c'est les élections régionales prévues le 30 novembre ensuite la sécurisation du mois festif de décembre sur l'ensemble du Cameroun.

