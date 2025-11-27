Madagascar: Digitalisation - Les cyber menaces se multiplient

27 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

« Les attaques ne relèvent plus de l'éventualité, mais constituent une réalité quotidienne », a déclaré Manitra Razafimamonjy, Directeur des Systèmes d'Information de l'opérateur, lors du lancement de la première édition des « Yas Cybersecurity Days », une journée dédiée à transformer la sensibilisation aux cyberattaques en actions concrètes au Radisson Blu Tana Waterfront, mardi, par Yas Madagascar.

Selon lui, face à la multiplication des vulnérabilités liées au cloud, à l'intelligence artificielle et à la mobilité, il est essentiel de disposer d'un « playbook de cybersécurité » opérationnel et régulièrement testé, ainsi que de développer une véritable cyber-résilience, c'est-à-dire la capacité à maintenir l'activité et à rebondir rapidement après un incident.

Les cybermenaces regroupent toutes les attaques ou dangers ciblant les ordinateurs, réseaux et données numériques, tels que les virus, le phishing ou les logiciels de rançon (ransomware), capables de voler, modifier ou bloquer des informations.

Zamir Asakaly, Chief Business Officer de Yas Business, a illustré la menace en citant deux exemples récents : la paralysie de plusieurs semaines des usines Jaguar Land Rover et des services e-commerce de Marks & Spencer. « Ni les multinationales ni les PME malgaches n'y échappent », a-t-il insisté. Il a ensuite présenté la stratégie de Yas, fondée sur une architecture de sécurité en cinq piliers -- conception sécurisée, chiffrement, contrôle des accès, continuité d'activité et défense adaptable -- appuyée par la solution CyberSecure Business Connect, développée avec Cisco.

Cette première édition des « Yas Cybersecurity Days» constitue un pas important pour mieux préparer les entreprises malgaches aux menaces numériques croissantes.

