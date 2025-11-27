Madagascar: Basketball3X3/Préparation des Ankoay - Les présélectionnés disposent d'une semaine pour convaincre

Fatigués mais déterminés, ils n'ont qu'une semaine pour convaincre le staff technique avant la publication de la liste définitive des Ankoay hommes et dames. Liste attendue juste avant la compétition, du 5 au 7 décembre, au Palais des Sports de Mahamasina.

Les journées d'entraînement suivent une organisation millimétrée. Dès 6h30, le préparateur physique, Miarantiana Erick Rakotondravao (coach Pôty) mène un travail intense : renforcement musculaire, explosivité et endurance, car le 3x3 exige rythme, puissance et constance.

Après une courte pause, les séances technico-tactiques s'enchaînent entre 8h30 et 10h30 : tirs, duels, matches chronométrés de dix minutes selon le format officiel. L'après-midi, les ateliers de tir et les mini-rencontres reprennent, inlassablement.

Le directeur technique national de la Fédération Malgache de Basketball, Solofohery Angelot Razafiarivony, souligne les enjeux : « Nous sommes à J-9 de l'événement, la dernière ligne droite de la préparation. On rectifie les imperfections, on travaille la défense et les stratégies d'attaque. Défendre le titre de champion d'Afrique à domicile ne sera pas simple : les Ankoay seront l'équipe à battre. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Jean de Dieu Randrianarivelo, entraîneur des Ankoay masculins, confirme les progrès : « Physiquement, ils atteignent le strict minimum, mais pour aller jusqu'au bout, il faut un physique hors norme. Nous travaillons sur la complicité et l'entente entre joueurs et surtout sur les tirs : avec 500 tirs, il y a eu plus de 80 % de réussite, qu'il faut encore améliorer. »

Après les cours tactiques, les huit joueurs masculins ont disputé deux matches tests de dix minutes. Livio, Anthony, Arnol et Cédric se sont imposés face à Kanto, Hasina, Guste et Aziz, d'abord 21-18 puis 18-15.

Malgré la bonne ambiance générale, la confrontation s'est jouée sans concession. Le parquet du terrain, fragilisé par la chaleur, a dû être réparé à plusieurs reprises pour que la rencontre puisse se poursuivre.

À l'issue du test match, l'entraîneur Randrianarivelo note des points à améliorer : « L'automatisme et la complicité ne sont pas encore au niveau attendu, mais cela viendra. La défense doit encore être renforcée, même si le ratio de tirs réussis progresse. »

Au sein du groupe, l'humour reste présent, à l'image d'Arnol qui chambre ses coéquipiers à chaque belle action réussie. À l'issue du regroupement, les heureux élus auront une unique mission : conserver la couronne continentale.