Afrique: Pétanque - Championnats d'Afrique - La triplette malgache en quarts de finale

Dernière chance de médaille d'or. La triplette malgache se qualifie pour la phase finale de la 10e édition des championnats d'Afrique au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie. La troisième journée d'hier a été marquée par les tours qualificatifs de l'épreuve en triplette en système suisse.

Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, Mamy Andrianirainy, Andry Salohy Randrianaivo et Mirija Solonantenaina Rakotoson alias Fakr ont éliminé d'entrée les Guinéens (11-5) puis ont défait les Congolais (13-8) au deuxième tour. Le trio malgache s'est par la suite incliné devant la formation tunisienne sur un score fleuve de (2-13) avant de remonter la pente et laminer les Comoriens (13-2). La Grande Ile a affronté le Sénégal au Tour 5, tard hier soir.

La phase finale de l'épreuve, les quarts, les demi-finales et la finale auront lieu ce jeudi, dernière journée du championnat. Madagascar a échoué en demi-finales aux trois épreuves programmées lundi et mardi et s'est contenté de la médaille de bronze. Mamy Andrianirainy avait été battu par le Tunisien Mohamed Khaled Bourgiba (30-37) en tir de précision. La doublette constituée d'Andry Salohy Randrianaivo et Mirija Solonantenaina Rakotoson avait été éliminée par les Sénégalais (7-13). Et le vice-champion du monde en tête à tête, Faralahy Urbain Ramanantiaray alias Baloty, a perdu au bout du suspense contre le Comorien Djanfar Youssouf (11-13).