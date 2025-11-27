Madagascar: Ligue des champions D2 - Reprise de la 2e phase sous conditions

Le plan B n'a pas fonctionné. À la suite du boycott des arbitres du Boeny de la deuxième phase du championnat national D2 à Mahajanga, la Fédération a délocalisé la compétition à Antananarivo, en guise de solution. Dans l'intérêt commun des clubs et des joueurs, les arbitres d'Analamanga ainsi que le président de la Ligue de football d'Analamanga et président de l'Association des clubs de football élites de Madagascar organisatrice du championnat national élite, Henintsoa Rakotoharimanana, et un membre du comité exécutif de la Fédération ont rejoint le rang des militants hier au stade d'Ambohidratrimo.

« Après les pourparlers entre les arbitres, les dirigeants des clubs et nous, dirigeants des instances, nous avons décidé de reprendre et poursuivre la compétition, mais sous conditions. Les revendications des arbitres sont incontestablement légitimes. Ils exigent d'abord une lettre d'engagement avec la fédération. Et nous réclamons désormais l'indépendance du corps arbitral », déclare le président de la Ligue d'Analamanga.

Deux sur les trois matches comptant pour la première journée ont pu se tenir, hier, à Ambohidratrimo. Le coup d'envoi du premier match prévu à 9 heures n'a pu être lancé qu'à 11 heures. Les arbitres persistent et signent en haussant de plus en plus le ton dans leur réclamation concernant leur indépendance, la transparence et surtout plus de menaces ni pressions.