Madagascar: Exposition de la COI - « Ma voix compte » débarque dans le Sud du pays

L'exposition photographique « Ma voix compte » de la COI poursuit sa circulation et prendra la route du Sud dès le mois de mars.

L'exposition « Ma voix compte », lancée dans le cadre du projet Gouvernance, Paix et Stabilité (GPS) de la Commission de l'océan Indien (COI), continue de mettre en valeur les voix des femmes et des jeunes de l'océan Indien à travers la photographie. Après avoir été présentée à l'AFT Andavamamba jusqu'au 30 novembre 2024, elle se prépare désormais à sillonner les régions du Sud.

Après avoir déjà circulé à Antsiranana, Ambanja, Antsohihy et Mahajanga, l'exposition repartira l'an prochain vers le Grand Sud. Sous la coordination de Fidisoa Ramanahadray et de l'équipe de SAR'nao, la tournée, qui est en pleine préparation, se déroulera début mars et s'arrêtera successivement pendant 15 jours à Tuléar, Ihosy, Amboasary-Sud, Ambovombe-Androy et Fort-Dauphin.

Cette initiative s'inscrit dans le projet GPS de la COI, soutenu par l'AFD, et implique plusieurs associations régionales, dont SAR'nao, sélectionnée via un appel à projets de la COI. L'association est chargée de l'organisation de la tournée et de l'animation des activités : visites guidées, ateliers, formations et conférences-débats, qui se dérouleront pendant quinze jours dans chaque ville.

L'objectif demeure le même : sensibiliser aux droits fondamentaux des femmes et promouvoir la stabilité sociale grâce à l'expression artistique.

Née d'un concours photographique organisé par la COI, l'exposition réunit quinze clichés de photographes malgaches et cinq provenant de l'île Maurice. Le jury a récompensé les meilleurs travaux : les deux premières places sont revenues à des photographes mauriciens, tandis que le troisième prix a été attribué à Sanganirina Rajaonasy, passionné malgache de photographie. Au total, 26 photos et cinq textes des lauréats composent l'exposition circulante.

En poursuivant son chemin vers le Sud, « Ma voix compte » confirme sa vocation : faire résonner les récits, les espoirs et les combats de celles et ceux que l'on entend trop peu. À travers chaque image et chaque mot, l'exposition transforme l'art en outil de dialogue et de conscience, rappelant que la paix et la stabilité se construisent aussi par la visibilité et la dignité des voix qu'elle met en lumière.