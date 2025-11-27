Madagascar: Antsiranana - L'Université désormais dotée d'un forage d'eau potable

Le campus de l'Université Nord d'Antsiranana (UNA), tout comme ceux de quatre autres provinces, bénéficie désormais d'un forage d'eau potable. Cette nouvelle infrastructure stratégique vient renforcer l'approvisionnement en eau pour les milliers d'étudiants, d'enseignants et de personnel administratif qui fréquentent chaque jour le campus.

Hier, une scène inhabituelle a retenu l'attention de toute la communauté universitaire : un jaillissement d'eau au beau milieu du campus. Une eau limpide, captée à plus de 25 mètres de profondeur, signe de la réussite du forage et confirmation de la pertinence du site retenu. Cette avancée marque une étape importante vers l'autonomie hydraulique de l'université, longtemps confrontée à des coupures répétées. Grâce à ce forage, l'établissement espère tourner la page des interruptions d'eau et offrir à sa communauté un accès durable et sécurisé à cette ressource vitale.

Deux jours après l'installation de la machine de forage de l'entreprise China Geo Corporation dans le quartier Préfa-Vert, l'eau a commencé à couler dans l'enceinte de l'université. Bien que cette nouvelle source n'assure pour l'instant qu'une partie des besoins en eau des étudiants, elle représente une avancée importante. Ce forage est perçu comme une solution durable à la pénurie chronique qui touchait le campus et qui avait entraîné de nombreuses mobilisations estudiantines ces derniers mois.

Salué

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les coupures d'eau et les insuffisances du réseau public compliquaient régulièrement le fonctionnement des services universitaires. Ce moment historique, porteur d'espoir, est salué par les étudiants restés sur le campus. Ceux-ci sollicitent, toutefois, les autorités pour traiter un autre dossier crucial : celui des dortoirs. L'état de dégradation avancée de ces bâtiments avait récemment conduit à des tensions entre les étudiants et les personnels administratif et technique.

Deux quartiers, Préfa-Jaune et Préfa-Vert, ne sont plus habitables. À l'époque où seule l'École supérieure de Polytechnique existait, les infrastructures suffisaient encore, mais aujourd'hui, avec le nombre croissant d'écoles et de facultés implantées au sein de l'ancien Centre universitaire régional d'Antsiranana, la capacité d'accueil est devenue insuffisante, comme l'a souligné Philippe Mondroaina, étudiant en 4e année à l'École Polytechnique.