Madagascar: RN 6/ Mahavavy - Mise en service progressive du pont modulaire

La mise en place du nouveau pont modulaire à Mahavavy a été réalisée avec succès grâce à un lancement progressif mené avec précision et maîtrise technique.

Le lancement progressif du pont a été couronné de succès mardi dernier, marquant une avancée majeure pour l'amélioration des infrastructures routières locales et régionales. Après plusieurs jours d'opérations techniques minutieuses, l'équipe d'ingénieurs et de techniciens a réussi le lancement progressif de la structure, une étape cruciale qui a permis d'installer le pont en toute sécurité.

Tout a commencé par l'assemblage au sol des modules métalliques sous forme de travée, conformément aux plans techniques.

Ce lancement progressif, méthode consistant à pousser la travée du pont depuis une rive jusqu'à l'autre à l'aide de rouleaux et de vérins, a été exécuté avec une précision exemplaire.

Grâce à un travail rigoureux, la coordination exemplaire des équipes et l'utilisation d'un avant-bec et d'un arrière-bec pour stabiliser la structure, la mise en place finale s'est déroulée sans incident. Selon les explications des techniciens, dans l'installation d'un pont modulaire, l'arrière-bec est une structure de soutien temporaire placée à l'arrière du pont pendant son lancement.

Désormais solidement posé sur ses appuis définitifs, le pont modulaire entre dans sa phase finale : les travaux d'ajustement, le serrage des boulons, la mise en place du tablier et les essais de charge...

« Une fois ces étapes achevées, l'infrastructure pourra être ouverte à la circulation, améliorant considérablement la mobilité des populations et des transporteurs », a affirmé le directeur régional des travaux publics de la DIANA.

Pour les dirigeants locaux, ce pont n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole de désenclavement, de sécurité et de développement économique pour la population. La réussite de la mise en place de cette infrastructure constitue une étape déterminante pour améliorer la mobilité des populations et renforcer la sécurité routière, notamment en saison de pluie…