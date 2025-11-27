Afrique: CAN 2025 3 arbitres senegalais désignés par la CAF

Trois arbitres sénégalais, Issa Sy, Nouha Bangoura et Djibril Camara, sont retenus pour officier lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui aura lieu au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ils feront partie des 73 arbitres désignés par la Confédération africaine de Football (CAF) pour cette 34e édition.

La Confédération africaine de football (CAF) a publié la liste des arbitres retenus pour officier lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. L'arbitrage sénégalais sera représenté par trois arbitres. Présent lors des Coupe d'Afrique des Nations, en Coupe du monde U20, e Ligue des champions CAF ou encore la Coupe de la Confédération, Issa Sy a été désigné pour officier comme arbitre central. Il sera accompagné par les assistants Djibril Camara et Nouha Bangoura qui, feront office d'assistants.

Au total, 73 arbitres, représentant plusieurs pays africains ont été sélectionnés par l'instance africaine. Ils sont repartis en 28 arbitres centraux, 14 arbitres VAR et 31 arbitres assistants,

Parmi les arbitres désignés, cinq pays se distinguent, en plaçant chacun, deux représentants : l'Algérie, le Gabon, le Maroc, la Mauritanie et l'Égypte. À noter également la présence d'une seule femme, l'Ougandaise Shamira Nabadda, déjà presente lors de la CAN U20 et du CHAN en 2025.