Sénégal: Réforme budgétaire - Le pays dresse le bilan de six années de transformation

Le troisième Forum de la performance s'est tenu mercredi 26 novembre 2025 à Dakar, pour évaluer les résultats du projet d'Assistance technique à la réforme des finances publiques (AT-RFP), qui prend fin en mars 2026. Cette rencontre a réuni les cinq ministères pilotes, les partenaires techniques et financiers ainsi que les structures de pilotage, avec un objectif clair : consolider les acquis de la réforme budgétaire et préparer son extension à l'ensemble de l'administration.

L'AT-RFP, mis en œuvre depuis 2019 par Cowater International avec l'appui d'Affaires mondiales Canada, a accompagné la modernisation de la gestion publique sénégalaise. Pour mesurer les avancées, le projet s'est appuyé sur l'outil CRAVO, qui évalue l'appropriation des innovations budgétaires à travers six domaines clés, dont la gestion axée sur les résultats, le contrôle interne et la gestion des investissements publics. Une rencontre présidée par, Ibrahima Guèye, le directeur de cabinet du Premier ministre Ousmane Sonko

Chaque ministère a ainsi pu situer son niveau de progression, de l'étape initiale à la consolidation complète, sur une échelle à cinq niveaux. Au-delà du bilan, le forum a ouvert la réflexion sur la pérennisation des acquis et la diffusion des bonnes pratiques aux autres ministères. La gestion du changement ressort comme le principal défi à relever pour assurer la continuité des réformes après la fin du projet.

Le Sénégal a réalisé des progrès significatifs, notamment avec la transposition des directives de l'UEMOA, la désignation de nouveaux acteurs budgétaires et la mise en place d'outils conformes aux standards internationaux.

Les formations menées auprès des équipes sectorielles ont également renforcé les capacités de planification, de budgétisation et de reddition des comptes. En favorisant le dialogue entre administrations et partenaires financiers, ce troisième forum vise à ancrer une gestion publique plus efficace. Les résultats du CRAVO, assortis d'une comparaison interministérielle, orienteront les prochaines étapes. Car si le projet AT-RFP touche à sa fin, la modernisation des finances publiques reste un chantier de longue durée.