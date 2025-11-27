Madagascar: SMA - Les éboueurs reprennent le travail après plusieurs jours de grève

Les employés de la Société Municipale d'Assainissement (SMA), chargés de maintenir la propreté de la ville des Mille, ont repris hier leurs activités après plusieurs jours de grève. Selon la Commune Urbaine d'Antananarivo(CUA), leurs revendications ont été entendues et des solutions concertées ont été trouvées.

« Terrain d'entente »

Parmi les demandes des éboueurs figuraient le remplacement complet des responsables de la SMA, le retour de l'institution sous la tutelle de l'État, le paiement régulier de leurs salaires et l'accès à une couverture sociale, incluant l'affiliation à la CNAPS et à l'OSTIE. « Plusieurs points ont été discutés et nous avons trouvé un terrain d'entente avec les autorités », a indiqué un représentant de la CUA.

Services. Pendant la période de grève, les déchets ont commencé à s'accumuler dans plusieurs quartiers de la capitale, provoquant des désagréments pour les habitants et augmentant les risques sanitaires. La reprise du travail des employés devrait permettre un retour progressif à la propreté et au bon fonctionnement des services municipaux. Le directeur général de la SMA, Tiana Razafimanahaka, a souligné l'importance du dialogue social : « Nous devons anticiper les problèmes pour éviter des situations similaires à l'avenir. Plusieurs mesures, comme la réintégration des employés à l'OSTIE dès le mois de décembre, sont déjà en cours. »