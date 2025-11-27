Madagascar: Ampanefena - Une ONG saccagée par des manifestants

Une vague de colère populaire a secoué, le dimanche 24 novembre, la commune d'Ampanefena, dans la région SAVA. Des manifestants issus de quatre communes rurales -- Marogaona, Anjangoveratra et Analamaho (district de Sambava) -- ainsi que du fokontany Andravinambo, dans la commune rurale d'Antsirabe Nord, ont pris pour cible des installations de l'ONG Missouri Botanical Garden (MBG).

Selon les informations rapportées à la brigade territoriale d'Ampanefena par le maire d'Antsirabe Nord, les protestataires s'étaient rassemblés dès 9 heures au lieu-dit Maevatanana. Ils se sont ensuite dirigés vers le fokontany Saharandrano, où ils ont saccagé des infrastructures appartenant à l'ONG. D'après des sources locales, leur intention était de poursuivre leur marche vers Antsirabe Nord pour y détruire d'autres biens du MBG, notamment les habitations du personnel. Les résidences du député élu du district de Vohémar et du maire d'Antsirabe Nord figuraient également parmi leurs cibles.

Alertés, les éléments de la brigade d'Ampanefena ont été déployés en urgence, appuyés par la compagnie de Vohémar et son commandant. Face à l'escalade des tensions, une réunion d'urgence de l'OMC élargi a été convoquée sous la présidence du colonel Rabearimanana Lucien, Haut Conseiller de la Refondation, en présence des membres de l'OMC, du député de Vohémar et du maire d'Antsirabe Nord. À l'issue de cette réunion, il a été décidé de procéder à une descente rapide sur le terrain par les membres de l'OMC élargi, sous la conduite du préfet de Sambava.

Soixante éléments des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont été mobilisés pour stabiliser la situation dans la commune d'Antsirabe Nord. Les FDS ont installé des dispositifs d'interception stratégiques aux entrées du chef-lieu, en coordination avec les andrimasom-pokonolona. Un briefing a été organisé dans les locaux de la commune rurale avant leur déploiement.

Selon un notable de la localité, les manifestants se seraient finalement dispersés et auraient regagné leurs villages respectifs. Un débriefing mené avec le GBR Jaotina, commandant de la Zone de Défense et de Sécurité (ZDS) Ankaratra, a permis de planifier une réunion élargie de l'OMC régional mardi, dans la salle de réunion de la région SAVA. Cette rencontre réunira les autorités élues, les chefs de district, les représentants des communes rurales concernées, le président du Tribunal de Première Instance d'Antalaha ainsi que des notables. Objectif : rechercher des solutions consensuelles et durables impliquant toutes les parties prenantes.

Une visite officielle à Anjangoveratra est également programmée afin de dialoguer directement avec les villageois pour apaiser les tensions à la source. À l'heure actuelle, l'ordre public est déclaré sous contrôle.