Madagascar: Port de Toamasina - Mise en place d'un système de protection renforcée contre les vagues

Selon les enquêtes réalisées par le département en charge des Travaux Neufs à la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT), les vagues qui frappent au niveau du port peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres.

C'est justement pour se préparer aux effets dommageables des crues que des travaux d'envergure ont été réalisés, dans le cadre du projet de rénovation et d'extension du port

Dernières technologies.

Des travaux réalisés dans les règles de l'art puisque les responsables ont opté pour l'utilisation des dernières technologies dans ce domaine. C'est ainsi que des infrastructures ont été construites pour prolonger de 345 mètres supplémentaires, la digue de protection contre les vagues ou brise-lames. « La hauteur du brise-lames a également été rehaussée jusqu'à 12 mètres afin de se préparer aux crues du niveau de la mer, notamment lors des intempéries et des cyclones », précise-t-on au niveau de la SPAT. « Ce qui permet de protéger le port contre les vagues et d'effectuer les opérations en toute sécurité. Les enquêtes que nous avons menées ont établi que la hauteur maximale des vagues avait atteint les 12 mètres », explique Julio Rajaonasy, chef du département Travaux neufs à la Société du port à gestion autonome de Toamasina (SPAT).

Le nouveau brise-lames qui se distingue notamment par sa plus importante longueur a aussi le mérite d'être plus esthétique par rapport à l'ancien. Et ce, grâce aux nouvelles technologies utilisées avec, par exemple des tétrapodes, plus communément appelées dolos aux allures futuristes qui pèsent 30 et 50 tonnes pour bloquer les vagues. C'est également le cas des blocs de Permex qui servent à « absorber » l'eau de mer qui pourrait franchir le brise-lames et qui donne aux infrastructures un aspect plus moderne, n'ayant rien à voir avec les vieux blocs de bétons utilisés auparavant.

Fiable et renforcé

Bref, le port de Toamasina dispose dorénavant d'un système de protection fiable et renforcé. C'est ainsi par exemple qu'une protection appelée « mur en parapet » est également construite le long de la plage à l'intérieur du port. Permettant ainsi de protéger les autres infrastructures contre les vagues, telles que le terre-plein Hastie, la route de connexion qui relie les quais à conteneurs aux zones de stockage ainsi que le nouveau portail qui sera construit bientôt.

Cinq jetées en béton ont également été mises en place tout au long de la rive près du boulevard Ratsimilaho afin de gérer les changements de courant marin que le brise-lames plus long peut entraîner. Le port renforce également sa capacité énergétique grâce à ses deux nouvelles sous-stations électriques 1 et 2 qui sont déjà opérationnelles afin de produire et distribuer l'électricité nécessaire à son fonctionnement. On rappelle que le chantier d'extension du port de Toamasina a démarré en 2018 et devrait être achevé en 2028. Plus que deux ans, en somme pour réaliser d'autres gros travaux comme le dragage de la mer au niveau des quais d'amarrage des navires.