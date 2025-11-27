Madagascar: Tourisme de croisière - Le premier paquebot transportant 673 passagers à bord débarque à Fort-Dauphin

La destination Fort-Dauphin vient d'accueillir le premier paquebot portant l'enseigne de « Azamara Pursuit » lors de l'ouverture de la saison du tourisme de croisière.

Ce navire de croisière de luxe transporte 673 passagers qui sont majoritairement des touristes anglophones, à son bord, a accosté tout récemment au port d'Ehoala. Les professionnels du tourisme de la région de Fort-Dauphin se sont mobilisés pour assurer l'organisation de leurs séjours qui ont duré une journée, et ce, avec l'appui du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), financé par la Banque mondiale. Il convient de rappeler que le port d'Ehoala est sécurisé et organisé pour l'accueil des croisiéristes. Le paquebot « Azamara Pursuit » venant du Cap en Afrique du Sud, a fait escale à Madagascar, plus précisément à Fort-Dauphin avant de se rendre vers l'île Maurice.

Parc botanique.

Plusieurs excursions ont été organisées en leur faveur durant leur séjour. À titre d'illustration, ces croisiéristes ont eu l'opportunité de visiter le parc de Nahampoana qui dispose d'une biodiversité exceptionnelle. Créé initialement comme un jardin d'acclimatation, il devient un parc botanique qui présente une mosaïque de végétation luxuriante typique de l'Est et du Sud de Madagascar.

On y trouve également une impressionnante collection de plantes exotiques et médicinales dont la plupart est endémique. On peut citer, entre autres, les palmiers majestueux et les palmiers triangulaires, les orchidées et les bambous géants. Le parc abrite également six espèces de lémuriens dont deux nocturnes. Les touristes ont eu l'occasion de rencontrer le lémurien « Sifaka » connu pour sa danse sautillante au sol et le lémurien « Lémur Catta » avec sa longue queue annelée, sans oublier le Lémur brun et le Lémur bambou. Ce n'est pas tout ! Cette réserve abrite également des caméléons, des crocodiles du Nil, des tortues radiées et de nombreux oiseaux comme espèces faunistiques.

Structuration du secteur

Par ailleurs, d'autres croisiéristes ont été intéressés par la randonnée dans le domaine de la Cascade. Comme son nom l'indique, l'attraction principale de ce site touristique étant la cascade et l'accès facile aux piscines naturelles pour une baignade rafraîchissante. Des balades en bajaj jusqu'à la célèbre plage de Libanona ont également été proposées à ces touristes internationaux ayant fait escale à Fort-Dauphin.

Au terme de leur court-séjour, ces croisiéristes ont pu acheter des produits artisanaux faisant la particularité de la région en guise de souvenirs de Madagascar. Force est de remarquer que le projet PIC accompagne activement la structuration du secteur tourisme depuis plusieurs années pour faire de la croisière un produit touristique fort capable de générer des retombées économiques locales. Outre la promotion de la destination régionale et l'appui institutionnel de la direction régionale du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour la formalisation des acteurs locaux, le projet contribue à l'élaboration prochaine d'un plan de développement touristique régional pour structurer durablement l'offre, a-t-on conclu.