Madagascar: Anémie de la petite enfance - Mise en place d'un nouveau dispositif de dépistage

Des outils innovants seront déployés dans 26 établissements sanitaires de la région Analamanga pour renforcer le dépistage de l'anémie chez les jeunes enfants.

Les dernières enquêtes révèlent qu'environ 42% des enfants malgaches âgés de 6 à 59 mois souffrent d'anémie. Madagascar a célébré hier la Journée mondiale de la carence en fer, marquée par le lancement officiel du projet de dépistage de l'anémie de la petite enfance. Celui-ci prévoit l'installation de 26 dispositifs innovants dans les structures sanitaires d'Analamanga. Le projet sera par la suite étendu à d'autres régions. Ces outils comprennent notamment du matériel de dépistage et des solutions digitales destinées à faciliter la collecte de données et le suivi. Une formation des équipes de santé ainsi qu'un renforcement des capacités locales sont également prévus. Le projet est mis en oeuvre conjointement par le ministère de la Santé publique et Bledina, en partenariat avec la Société Malgache de Pédiatrie (SOMAPED) et l'Office Pharmaceutique Malgache (OPHAM).

Objectifs

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'anémie constitue un grave problème de santé publique à l'échelle mondiale, touchant particulièrement les jeunes enfants, les adolescents, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes et celles en post-partum. Ce projet vise à contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, ainsi qu'à la lutte contre le retard de croissance à Madagascar. « Sur le terrain, les pédiatres constatent chaque jour les effets silencieux, mais très probables, de la carence en fer, qui méritent d'être investigués. Ce projet repose sur des technologies innovantes et non invasives. Il permettra d'obtenir des données fiables pour mieux orienter les décisions médicales », explique le Pr Annick Robinson, pédiatre et présidente de la SOMAPED.

Ce projet s'aligne pleinement sur les priorités nationales et mondiales, contribuant à l'atteinte de l'Objectif de Développement Durable 2.2. À travers cette initiative, le ministère de la Santé publique réaffirme son engagement à améliorer durablement la santé des enfants malgaches. Selon les résultats de l'Enquête nationale sur les carences en micronutriments menée à Madagascar en 2024, 42% des enfants âgés de 6 à 59 mois sont anémiques, et 40% de ces cas sont associés à une carence en fer. La lutte contre cette problématique demeure l'une des priorités du ministère dans le cadre de la Politique Nationale de Santé.