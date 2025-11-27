Madagascar: Wednesday Morning Group - Bazar de Noël au profit des enfants d'Ambatomirahavavy

27 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Naridra Rakotobe

Le Carlton Anosy accueillera ce samedi 29 novembre le traditionnel Bazar de Noël du Wednesday Morning Group. De 9h à 17h, 73 exposants issus de l'artisanat, de la photographie, de la gastronomie, des accessoires et des fleurs se donneront rendez-vous. Pour cette 63e édition, l'événement sera placé sous le thème « Noël solidaire ».

« La solidarité est au coeur de l'esprit de Noël.Être solidaire, c'est partager, tendre la main et créer du lien pour veiller à ce que personne ne soit oubliée. Nous voulions que ce ne soit pas un simple marché, mais un moment humain, chaleureux et porteur d'espoir. Grâce à cette mobilisation, nous offrirons un Noël magique aux enfants d'Ambatomirahavavy », a déclaré hier la présidente de l'association, Fiona Tsiranana, lors d'une conférence de presse au Carlton.

Chaque année, ce Bazar constitue la principale source de financement du Wednesday Morning Group. Les recettes permettront d'offrir un colis de Noël à plus de 600 enfants à Ambatomirahavavy. Pour de nombreuses familles, ce colis sera le seul cadeau reçu pendant les fêtes, ce qui renforce l'importance de cette initiative. Des partenaires tels que Carlton, BNI Madagascar et l'Ambassade d'Indonésie accompagnent cette édition, contribuant à en faire un rendez-vous de partage et de générosité.

