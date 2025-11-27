Sénégal: Université Cheikh Anta Diop - Pause des Amicales, l'État mis face à ses responsabilités

Le climat social reste tendu à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Collectif des Amicales de l'UCAD dénonce l'impasse dans laquelle se trouvent les discussions sur le paiement des bourses universitaires.

La trêve de 72 heures n'aura finalement pas permis de faire évoluer la situation Le Collectif des Amicales de l'UCAD a annoncé, dans un communiqué, la « cessation de toutes les activités socio-pédagogiques sur l'ensemble du territoire universitaire », en réaction à l'absence d'accord avec les autorités sur la question des bourses.

Lors d'une rencontre tenue jeudi dernier, les représentants des étudiants ont échangé avec le ministre de l'Enseignement supérieur, les responsables du COUD et la Direction des Bourses. Objectif : obtenir une solution « durable et juste » aux retards de paiement, qui affectent des milliers d'étudiants depuis plus d'un an. Au terme des discussions, les positions sont restées irréconciliables.

Le Collectif a exigé le paiement intégral et immédiat des rappels avant toute reprise des paiements mensuels, rappelant qu'il s'agit d'« un droit, non d'une faveur ». Les autorités, elles, ont défendu une solution graduelle : régler les 515 000 F CFA de rappels en deux temps 115 000 F en décembre puis 400 000 F en février avant de mettre un terme définitif au système de paiement mensuel. Une proposition jugée « inacceptable » et « injustifiée » par les étudiants, qui dénoncent une remise en cause d'acquis sociaux et évoquent « treize mois sans bourse ». « Un acquis ne se supprime pas, il se maintient ou il s'améliore », ont-ils fait savoir.

Les étudiants interpellent ainsi les autorités supérieures. « Face à la situation, le ministre a déclaré avoir atteint ses limites. Nous interpellons donc directement Son Excellence le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko, afin qu'ils prennent leurs responsabilités pour éviter le pire », rapporte le communiqué.

En attendant, le campus de Dakar se prépare à une paralysie prolongée, avec un mouvement étudiant déterminé et des autorités face à une équation budgétaire et politique sensible.