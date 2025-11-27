Afrique: Aliou Cissé ancien coach des Lions - « J'espère que le Sénégal remportera cette CAN »

27 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par O.Diaw

Aliou Cissé, actuel sélectionneur de la Libye et ancien entraîneur du Sénégal a fait le point sur ses favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Fidèle à ses racines, il n'a pas caché son attachement au Sénégal.

« J'espère que ce sera avec le Sénégal, parce que je viens du Sénégal et tout mon cœur est avec cette équipe », a déclaré Cissé, avant de préciser :

« À part le Sénégal, il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de gagner cette CAN. Je pense notamment au Maroc, au Sénégal bien sûr, mais aussi à l'Algérie, à l'Égypte et au Nigeria », a déclaré l'actuel sélectionneur de la Libye, au micro.d'Africafootunited tv

Pour le technicien sénégalais, la CAN reste un tournoi plus ouverte que la Coupe du monde, plus imprévisible et offre toujours une marge de surprise.

« Dans une Coupe d'Afrique, on ne peut pas dire exactement qui va la gagner. Contrairement à une Coupe du Monde où l'on peut faire des pronostics, ici c'est très compliqué. Il y aura toujours des surprises », ajoute-t-il.

