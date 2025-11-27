Madagascar: Midi Madagasikara en deuil - Willy Andriambelo tire sa révérence, un grand homme s'en est allé

27 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par La Rédaction

Il était un pilier, aussi solide que discret, sur lequel reposait une entreprise pionnière dans le domaine de la presse à Madagascar qu'est Midi Madagasikara. Willy Andriambelo, époux de la fondatrice du groupe Midi Madagasikara S.A., Mme Marthe Rajaofera Andriambelo, est décédé, hier, à l'âge de 98 ans.

Il était l'une des figures emblématiques de Midi Madagasikara à travers « Le Naïf » qu'il incarne depuis juin 2023, l'année du quarantième anniversaire de notre journal. Willy Andriambelo, époux de Marthe Rajaofera Andriambelo, fondatrice de Midi Madagasikara, n'est plus. C'est avec une grande consternation que l'ensemble de l'équipe du journal a appris son décès, hier. Elle vient de perdre un véritable pilier et non moins un « Raiamandreny Be ». Car aux côtés de son épouse et de toute l'équipe de Midi Madagasikara, Willy Andriambelo a aidé le journal à se développer pendant plus de quatre décennies. « Ses conseils avisés ont contribué à faire grandir notre journal, faisant de lui l'un des leaders sur le paysage médiatique malgache ». Ses propositions, pertinentes et judicieuses, empreintes de créativité, ont été à l'origine d'un certain nombre d'innovations au sein du journal.

Willy Andriambelo figurait parmi les premiers architectes malgaches, et a fait ses études d'architecture à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris d'où il est sorti diplômé en 1962. La ville d'Antananarivo est marquée de ses empreintes, ayant dessiné les plans de plusieurs ouvrages de la ville. Outre ses talents d'architecte, le mélomane et artiste qu'il était, exprimait également sa passion pour la musique. Ses multiples talents, son sens de l'humour, la grande sagesse et l'humanité dont il faisait preuve, sont autant de traits marquants de ce « Raiamandreny Be ». Sa disparition laissera un grand vide au sein de l'équipe du journal. Celle-ci partage la peine immense de sa famille et exprime ses sincères condoléances ainsi que tout son soutien dans ces moments douloureux. Que son âme repose en paix.

