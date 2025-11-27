Madagascar: Athlétisme - Meeting de La Réunion - Ralisy bloquée à Ivato, la Fédération apporte des explications

L'athlète malgache Ralisinirina Marthe, plus connue sous le nom de Ralisy, n'a pas pu embarquer mardi pour La Réunion où elle devait participer au Meeting de La Réunion et de l'Océan Indien, prévu samedi 29 novembre à l'Étang-Salé. Bloquée au comptoir d'enregistrement de l'aéroport d'Ivato, l'athlète a déclenché une vague d'indignations et de spéculations sur les réseaux sociaux.

Contactée par téléphone peu après l'incident, Ralisy a expliqué qu'elle disposait bien d'un visa en règle, mais que son billet d'avion avait été invalidé. « On m'a dit que mon nom ne figurait pas sur la liste de la délégation malgache. J'ai appelé Air Austral, ils m'ont confirmé que le problème ne venait pas d'eux », a-t-elle déclaré, visiblement affectée. Rapidement, des publications sur les réseaux sociaux ont accusé la Fédération malgache d'athlétisme (FMA) d'avoir annulé le billet de l'athlète. Ralisy elle-même n'a ni confirmé ni infirmé cette version lors de notre échange.

Interrogé ce mercredi, le président de la FMA, Dominique Raherison, a tenu à clarifier la situation. « La fédération n'a ni le droit ni la possibilité d'annuler le billet d'un athlète. Ce n'est tout simplement pas dans nos prérogatives », a-t-il insisté. Selon lui, cinq athlètes (dont Ralisy) avaient été officiellement sélectionnés par la fédération et le ministère des Sports, et les organisateurs réunionnais avaient émis les billets correspondants. Ralisy avait bien retiré son visa, contrairement à la personne initialement prévue pour diriger la délégation, qui, lui, n'a pas obtenu le précieux sésame et est resté à Madagascar. « Nous n'avons aucun problème avec Ralisy. Son billet était valide et émis en son nom. Le dysfonctionnement vient probablement du côté des organisateurs qui n'ont peut-être pas eu confirmation définitive de sa venue », explique Dominique Raherison.

Un point a particulièrement retenu l'attention du président de la FMA : la liste initiale validée comportait six personnes (cinq athlètes + un accompagnateur). Or, au moment de l'embarquement, neuf noms malgaches figuraient sur la liste transmise à la compagnie aérienne. « Trois personnes supplémentaires, dont on ignore l'identité et l'origine exacte, se sont retrouvées sur cette liste. C'est peut-être la présence de ces passagers non prévus qui a entraîné des ajustements de dernière minute et l'annulation du billet de Ralisy », avance Dominique Raherison. L'affaire, qui mêle questions administratives, suspicions de favoritisme et cafouillages organisationnels, continue d'alimenter les débats au sein de la communauté sportive malgache. Une chose est sûre : elle met une nouvelle fois en lumière les difficultés récurrentes que rencontrent les athlètes malgaches pour participer aux compétitions internationales, même à quelques centaines de kilomètres de chez eux.