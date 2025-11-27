Madagascar: Stade Barea - La pelouse au coeur des ultimes travaux

Le ministère de la Jeunesse et des Sports attend que les conditions techniques, structurelles et décisionnelles soient réunies avant de procéder à une nouvelle demande d'homologation du stade Barea. Après la visite technique effectuée hier, sur les recommandations clés de la CAF, près de 90% des travaux sont déjà achevés.

L'homologation du stade Barea constitue un grand défi pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany. « Pourtant, il ne faut pas se précipiter tant que tous les ingrédients ne sont pas réunis. Le travail doit avancer vite, mais sans précipitation », a-t-il déclaré lors de cette visite technique. En effet, les huit points majeurs exigés par la CAF sont actuellement réalisés à 90%. La pelouse, remplacée par une pelouse naturelle, reste l'un des chantiers les plus sensibles et avait été la principale cause du refus d'homologation. Aujourd'hui, elle bénéficie de soins minutieux et semble retrouver un état impeccable.

Selon l'explication d'un technicien, son état actuel a déjà reçu une appréciation favorable au regard des exigences de l'instance. « La semaine prochaine, nous recevrons l'expertise de la société Patrimoine Kianja Barea SA. Nous allons évoluer avec la FMF et tous les acteurs concernés doivent être sur la même longueur d'onde avant la demande d'homologation », a ajouté le ministre.

Au service de tous les athlètes

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À noter qu'après son homologation du 2 septembre 2021, le stade Barea n'a obtenu qu'une homologation provisoire cette même année. Mais avec les nouveaux règlements de la CAF en 2022, l'enceinte a été recalée à deux reprises malgré les efforts entrepris par la SENVH à l'époque. Actuellement sous la gestion du MJS, plusieurs réajustements ont été appliqués : équipements pour le bain de glace, ajout de coffres sécurisés dans chaque casier, installation de coussins dans les vestiaires, acquisition de matériels pour l'entretien de la pelouse.

Restent à finaliser les douze escaliers en béton donnant accès direct au terrain, l'impression des signalétiques manquantes et la validation du site d'entraînement. En marge de cette visite, le locataire de la Place Goulette d'Ambohijatovo a souligné que « tous les athlètes et la jeunesse malgaches doivent bénéficier de ce stade en toute légalité ». Les autres fédérations sportives pourront également profiter des espaces dédiés aux disciplines diverses. Le ministre a précisé que la priorité sera donnée aux événements sportifs, mais que le stade devra aussi trouver ses propres sources de revenus, notamment à travers les panneaux publicitaires et l'organisation d'autres manifestations pour financer sa gestion.