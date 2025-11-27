Madagascar: Hommage à Vola sy Noro - Le public mis à contribution

Le duo légendaire Vola sy Noro, dont la musique a profondément marqué plusieurs générations, sera au coeur d'un concert hommage exceptionnel le 14 décembre 2025 au CCESCA Antanimena. Cet événement, très attendu par les amoureux de musique rétro malgache, réunira sur scène les enfants du duo ainsi que plusieurs artistes reconnus qui revisiteront les morceaux emblématiques ayant façonné l'histoire du groupe. L'après-midi s'annonce empreinte de nostalgie, de transmission et d'émotion, portée par la volonté de raviver un héritage musical familial devenu patrimoine culturel partagé.

En marge de ce rendez-vous, la page officielle Vola sy Noro - Ny Railovy a lancé le concours « Duo Vola sy Noro », invitant les fans à enregistrer une courte vidéo de deux minutes dans laquelle ils interprètent en duo la chanson de leur choix du répertoire du groupe. Les participants doivent envoyer leur vidéo en message privé avec un code qui leur servira d'identifiant, avant que les productions ne soient publiées sur la page. Le système de vote repose entièrement sur les réactions du public, et la vidéo la plus plébiscitée sera déclarée gagnante le 7 décembre, au lendemain de la clôture du concours.

Les lauréats auront l'opportunité exceptionnelle de recevoir deux places VIP et, surtout, de monter sur la scène du CCESCA pour interpréter en live la chanson présentée durant le concours, accompagné des musiciens du groupe hôte. Une manière unique d'honorer Vola sy Noro tout en ouvrant leurs oeuvres à une nouvelle génération d'interprètes et de passionnés.

Les billets pour le concert sont disponibles sur le site ticketplace.io ainsi que chez Super Music Analakely, pour tous ceux qui souhaitent vivre ce moment musical rare et hautement symbolique.

