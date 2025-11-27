Madagascar: Économiquement incorrecte

Politiquement correcte. La transition version Refondation semble convaincre la communauté internationale sur les réelles intentions des autorités actuelles à aller rapidement vers une future République, la cinquième du genre, dans l'histoire du pays, véritablement stable et démocratique.

Économiquement incorrecte

La ministre des Affaires étrangères a démontré qu'elle mérite bien son nom Razanamahasoa, littéralement « l'enfant qui apporte du bien », en multipliant les offensives diplomatiques, pour convaincre la communauté internationale sur le sérieux du processus de refondation en cours dans la Grande Ile. En déplacement récemment à Kigali pour la Conférence ministérielle de la Francophonie, la Cheffe de la diplomatie malgache a défendu la cause du régime pour obtenir un appui international pour mener à bien cette marche vers les concertations nationales, le référendum constitutionnel et les élections présidentielles dans un délai qui ne dépasserait pas les 2 ans.

Un coup réussi pour Christine Razanamahasoa qui a notamment su convaincre l'Organisation Internationale de la Francophonie, pour que cette dernière accompagne le processus. La déclaration de son Secrétaire général, Louise Mushikiwabo selon laquelle, l'OIF privilégie l'accompagnement et la recherche collective de solutions plutôt que les sanctions, témoigne du fait que les partenaires internationaux sont prêts à aider le pays à sortir, le plus rapidement et le plus efficacement possible de cette période transitoire, qui si elle perdure, plongera Madagascar dans le gouffre de la pauvreté dans lequel, on n'arrive toujours pas à s'en sortir.

Cet aval des autorités politiques internationales est d'autant plus indispensable dans la mesure où cela ouvre la voie à la confiance de la communauté des bailleurs de fonds, avec ce que cela suppose de financements, peut-être pas pour le développement, mais au moins pour sauver ce qui peut encore l'être dans une transition, dont le propre est aussi d'être économiquement incorrect.