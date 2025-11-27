Afrique de l'Est: Said Ahmed Said Abdillah - L'opposition comorienne félicite le nouveau régime malgache

interview

Les événements ayant conduit à la chute du régime Rajoelina ont été suivis de près par l'opposition comorienne, regroupée au sein du Rassemblement de l'opposition Comorienne (ROC), qui appelle à un véritable changement politique dans l'archipel. Depuis près d'une semaine à Madagascar, une délégation menée par Said Ahmed Said Abdillah, président du Parti Comores Alternatives (PCA) et membre du ROC, a tenu à féliciter le peuple malgache et son nouveau régime. Interview.

Midi Madagasikara (M.M.) : Depuis votre arrivée à Madagascar, quels sont les principaux objectifs de votre mission ici ? Quel regard portez-vous sur l'évolution de la situation malgache et en quoi cette évolution pourrait-elle avoir des répercussions sur les Comores ?

Said Ahmed Said Abdillah (S.A.S.A.) : Nous sommes ici en tant que délégation du Rassemblement de l'opposition comorienne (ROC) pour exprimer notre solidarité envers le peuple malgache, mais aussi pour féliciter celui-ci et son armée pour avoir su renverser rapidement un régime qui ne répondait plus aux attentes fondamentales de la population. Le peuple malgache a fait preuve d'une détermination sans faille et a eu la chance de compter sur une armée républicaine et patriote, qui a su mettre la stabilité du pays, la paix et l'intérêt général avant les enjeux personnels.

Ce n'est pas la première fois que le peuple malgache se soulève contre un pouvoir jugé rétrograde. Toutefois, cette fois, nous osons espérer que ce sera le début d'un véritable changement. L'implication de l'armée, qui a évité les bains de sang, et sa gestion temporaire des affaires de l'État donnent l'espoir que cette transition sera plus pacifique et plus constructive. L'expérience de l'armée malgache dans la gestion politique, notamment après la chute du régime de Philibert Tsiranana, est un atout majeur. Elle sait pertinemment que le peuple a besoin de vivre par le travail qui lui garantit une meilleure vie que par l'idéologie.

Pour les Comores, la bravoure du peuple malgache est un exemple à suivre pour se débarrasser d'un régime oppressif et monarchique. Le changement à Madagascar montre clairement que le dernier mot revient toujours au peuple. Peu importe la force ou la terreur d'un régime, ce sont la jeunesse et les leaders politiques qui doivent prendre leurs responsabilités et œuvrer pour le changement. Le vent du changement qui souffle dans la région ne doit pas faiblir avant la chute du régime d'Azali Assoumani.

MM. : En observant les événements ayant conduit à la chute du régime Rajoelina, quelles leçons peut-on en tirer ? Peut-on établir des parallèles entre la situation actuelle à Madagascar et celle des Comores ces derniers temps ?

S.A.S.A. : Les deux régimes sont arrivés au pouvoir par des élections truquées, et ils ont pensé pouvoir s'y maintenir indéfiniment en utilisant ce procédé. Ils ont fait du trucage électoral leur principal moyen de légitimité, oubliant le peuple. La grande leçon que l'on peut en tirer, surtout à l'ère numérique, est que le peuple est l'élément clé du pouvoir, et non la répression.

Il y a de nombreuses similitudes entre les régimes d'Andry Rajoelina et d'Azali Assoumani. Ce n'est pas seulement leur soutien mutuel pour conserver le pouvoir de manière autoritaire, mais aussi leur mépris du peuple et de ses besoins. En réalité, la situation aux Comores est bien plus grave qu'à Madagascar. Le président Azali Assoumani a instauré une monarchie, plaçant son propre fils à un poste clé, tandis que l'armée comorienne est loin d'être républicaine et patriote. Ce contraste est frappant, et la situation comorienne en souffre gravement.

MM. : Lors de vos échanges avec les autorités malgaches, quels ont été les principaux points abordés ? Qu'attendez-vous concrètement de ces autorités dans les mois à venir ?

S.A.S.A. : Les Comores et Madagascar sont des frères siamois. La délégation du Rassemblement de l'opposition Comorienne (ROC) est ici pour marquer notre solidarité avec le peuple malgache, renforçant les liens historiques et fraternels qui unissent nos deux pays. Le bonheur du peuple malgache est aussi celui des Comoriens, et vice-versa.

Nous espérons vivement que cet élan de changement à Madagascar servira de modèle pour l'ensemble de la région de l'océan Indien et pour l'Afrique. Pour que cela devienne réalité, la réussite du président de la Refondation de la République de Madagascar, le Colonel Michael Randrianirina, et de son gouvernement, est essentielle. Ils savent bien que le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas étanche, et que des progrès concrets doivent être réalisés pour garantir la stabilité et le bien-être de la population malgache.

MM. : Alors que vous vous apprêtez à regagner les Comores, en quoi votre mission à Madagascar pourrait-elle influencer la stratégie de l'opposition comorienne ?

S.A.S.A. : Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je préfère ne pas entrer dans les détails à ce stade. L'important est que nous avons tiré de précieuses leçons de cette mission, et ces enseignements guideront notre action future.

MM. : Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux peuples malgache et comorien ? Un appel à l'unité ou une exhortation à la vigilance ?

S.A.S.A. : Au peuple malgache, nous sommes venus pour écouter, apprendre et exprimer notre solidarité. À nos frères comoriens, nous leur disons que leur avenir ne dépend que d'eux. Personne ne peut espérer gagner une bataille politique contre un tyran en se soumettant ou en espérant qu'il prendra de lui-même la décision d'organiser des élections libres et démocratiques. Le seul moyen de mettre fin à un régime autoritaire est un combat frontal, sans compromis ni répit.

Enfin, aux dirigeants politiques, en particulier aux Comores, je leur rappelle que les cyclones qui frappent la Grande Île finissent toujours par atteindre les îles voisines. Cela peut prendre du temps, mais leur arrivée est inéluctable. Il ne faut jamais perdre de vue qu'à chaque saison, le vent du changement souffle plus fort. Que la paix accompagne ceux qui suivent la voie de la justice et de la vérité.