Madagascar: Mahajanga - Le Comité pour la défense de la lutte créé

Le Comité pour la défense de la lutte ou « Komity miaro ny Tolona » (KMT) vient d'être officiellement installé dans la région Boeny. Le bureau du Comité a été présenté au public dans les locaux de la Maison des jeunes à Ampasika, en début de semaine. Le politicien Paul Martin Soamadera est élu coordonnateur régional du comité à Mahajanga.

« L'objectif de l'organisation est de défendre le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina et des quatre hauts conseillers. Nous devons les protéger car ils ont sorti la population de la domination et de l'oppression. Nous sommes tous conscients qu'auparavant, la liberté d'expression n'existait pas. Nous étions muselés.

Aujourd'hui, tout le monde peut s'exprimer librement sans aucune contrainte. C'est pourquoi nous devons le protéger car nous pouvons désormais jouir des biens pour l'épanouissement d'une personne. Nous leur devons protection car ils apportent un grand changement dans la vie de la population malagasy pour un développement meilleur. Nous sommes jaloux de ce régime.

Laissez d'abord travailler ces nouveaux dirigeants car nous avons assez souffert pendant des années. L'heure n'est plus aux contestations, nous pouvons échanger des idées et discuter mais attendez de voir les évolutions. Nous sommes contre ceux qui tentent de déstabiliser le régime, mais nous sommes prêts à participer au développement du pays face au changement qui prévaut », explique-t-il.