Ile Maurice: Sheila Bappoo - «Nous ferons tout pour renforcer les liens historiques avec l'Inde»

La nouvelle haut-commissaire de Maurice en Inde, Sheila Bappoo, a déclaré qu'elle entendait «renforcer les liens historiques» entre Port-Louis et New Delhi, à l'issue de la remise de ses lettres de créance, mardi. Dans une déclaration à l'express, elle a dit vouloir approfondir «une relation privilégiée et multidimensionnelle» touchant la santé, l'énergie, les transports, la défense, l'éducation, le numérique, la sécurité maritime et les échanges entre les peuples.

Elle a également mis en avant les visites officielles récentes - celle de la présidente indienne en 2024, celle du Premier ministre Narendra Modi le 12 mars 2025, ainsi que la visite de septembre 2025 - soulignant qu'elles ont «encore renforcé les liens solides» entre les deux pays. «Comme l'a déclaré le Premier ministre Modi : nous sommes une seule famille !» a-t-elle rappelé, remerciant par ailleurs le gouvernement indien pour son rôle de «partenaire stratégique» dans le développement socio-économique de Maurice. Sheila Bappoo dit avoir réaffirmé son engagement à consolider davantage ce partenariat au cours de son mandat et adressé ses félicitations à la présidente Droupadi Murmu « pour sa brillante carrière politique»* ainsi que pour son action en faveur des communautés tribales et des droits des femmes.

Dans sa réaction, la haut-commissaire a aussi exprimé sa gratitude envers le Premier ministre Navin Ramgoolam «pour la confiance placée en [elle]».

Outre Sheila Bappoo, quatre autres diplomates ont également présenté leurs lettres de créance à la présidente Murmu lors de la cérémonie : Hadi Jaber, ambassadeur du Liban ; Abdoulaye Barro, ambassadeur du Sénégal ; Haytham Hassan Al-Malki, ambassadeur d'Arabie saoudite ; et le professeur Kwasi Obiri-Danso, ambassadeur du Ghana.

La présidente indienne Droupadi Murmu a officiellement reçu les lettres de créance des envoyés de ces cinq pays lors d'une cérémonie organisée au Rashtrapati Bhavan, à New Delhi, mardi 25 novembre.