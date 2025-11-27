Ile Maurice: Kishore Beegoo démissionne comme directeur d'AHL - Megh Pillay lui donne la réplique

Kishore Beegoo a annoncé sa démission du board d'AHL et de six de ses filiales, en dénonçant une série de décisions susceptibles, selon lui, de porter atteinte à la gouvernance du groupe, dont Air Mauritius. Dans une lettre adressée au Company Secretary d'AHL, datée du 26 novembre, il met en cause la nomination d'un Executive Chairman engagé dans une procédure judiciaire contre Air Mauritius pour un montant d'environ Rs 38 millions.

Beegoo affirme avoir demandé lors du conseil d'administration du 7 novembre que la direction prenne des précautions avant toute nomination, en insistant pour que Megh Pillay, le candidat, retire son action en justice et revoie à la baisse ses prétentions salariales, estimées à près de Rs 810 000 par mois. Selon lui, l'intégrité d'AHL serait menacée par la présence, au sommet du groupe, d'un responsable engagé dans un litige contre l'une de ses filiales, créant un «potentiel conflit d'intérêts» et compromettant la confiance des employés et des parties prenantes.

L'intéressé rappelle avoir lui-même, en tant qu'ancien président d'Air Mauritius, demandé au département juridique de ne conclure aucun accord avec ce plaignant, malgré des «pressions politiques». Il énumère cinq raisons pour lesquelles, selon lui, la nomination envisagée ferait courir des risques aux administrateurs, parmi lesquelles l'obligation d'agir dans l'intérêt de l'entreprise, l'exposition à des interférences politiques, la situation financière fragile d'Air Mauritius et l'impossibilité pour les avocats de la compagnie de défendre efficacement un dossier contre leur propre supérieur hiérarchique.

Beegoo affirme que l'approbation de ce contrat placerait les directeurs dans une position délicate en cas d'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC), notamment en cas de changement de gouvernement. Il dit préférer se retirer plutôt que d'«assumer les conséquences de décisions préjudiciables» au groupe AHL et à ses filiales.

Dans sa lettre, Beegoo précise avoir exercé ses fonctions au sein de plusieurs sociétés du groupe - dont Mauritius Duty Free Paradise, Ground Handling Services et Rodrigues Duty Free Paradise - «sur une base volontaire», sans percevoir de rémunération. Il appelle à davantage de retenue sur les salaires des responsables publics «à un moment où le pays traverse de grandes difficultés financières» et où «le citoyen lambda peine à joindre les deux bouts».

Megh Pillay : «Je rejette ces insinuations»

Pour sa part, l'Executive Chairman, Megh Pillay, sort de sa réserve habituelle et déclare : «Je tiens à réaffirmer que les principes de bonne gouvernance et d'intégrité professionnelle guident toutes mes actions et ont toujours guidé ma carrière. Je n'ai, à cet égard, aucune leçon à recevoir - encore moins de la part de ceux dont le propre comportement soulève de sérieuses questions de conflit d'intérêts. Les allégations formulées dans cette lettre sont entièrement dénuées de fondement.»

Concernant sa rémunération, Megh Pillay ajoute : «Je n'ai jamais sollicité, négocié ou discuté d'aucune condition salariale ou contractuelle pour assumer la direction du deuxième plus grand conglomérat du pays. Je rappelle, en toute transparence, que j'exerce mes fonctions depuis plus de deux mois sans avoir posé la moindre condition. Je rejette donc ces insinuations, qui ne reposent sur aucun fait, et me réserve naturellement le droit de donner toute suite appropriée.»

Megh Pillay conclut : «Je souhaite surtout rappeler que l'essentiel, aujourd'hui, est de remettre AHL et Air Mauritius sur une trajectoire de santé durable. Si j'ai accepté cette responsabilité, c'est dans l'intérêt d'AHL, d'Air Mauritius et de l'ensemble du secteur aérien mauricien, qui demeurent dans une situation fragile, malgré certaines informations non vérifiées qui ont pu circuler avec des intérêts évidents. AHL et MK ont besoin, plus que jamais, de sérénité, de stabilité et d'un engagement réel pour avancer.»