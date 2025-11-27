Ile Maurice: Syndicats et patronat s'affrontent sur fond de coût de la vie

La première rencontre tripartite sur la compensation salariale pour 2026 s'est tenue, hier, à Victoria House et a réuni des représentants de syndicats, du patronat et du ministère du Travail, dans un contexte où la hausse du coût de la vie continue de peser sur les ménages. L'objectif : tenter de rapprocher des positions souvent divergentes à l'approche d'une décision cruciale pour les travailleurs.

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a rappelé que le taux d'inflation projeté par Statistics Mauritius pour 2025 s'élève à 3,7%, un chiffre qui inclut les données jusqu'en octobre et les prévisions pour les deux derniers mois de l'année. Selon lui, les débats ont été ouverts à toutes les organisations patronales, y compris les représentants des petites et moyennes entreprises, dont plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes. Beaucoup redoutent de ne pas pouvoir absorber une augmentation trop conséquente, avec le risque de la répercuter sur les consommateurs.

Face à eux, le mouvement syndical a, une nouvelle fois, plaidé pour une compensation qui atténuerait réellement la cherté de la vie, espérant éviter un scénario similaire à celui de l'an dernier, jugé insuffisant par plusieurs travailleurs.

La question du versement de la compensation pour les salariés percevant Rs 50 000 ou plus a été soulevée. Les représentants des travailleurs réclament son extension à l'ensemble des employés, du privé comme du public. «Le comité technique examinera ces propositions car tout cela a un coût. Le gouvernement tranchera lors de la prochaine réunion», a indiqué le ministre.

Ces points de vue seront soumis au Conseil des ministres vendredi. Une nouvelle réunion tripartite, incluant cette fois le ministère des Finances, aura lieu et fixera ultérieurement le quantum final.