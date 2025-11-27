La capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 102,675 milliards de FCFA au terme de ma séance de cotation de ce mercredi 26 novembre 2025.

Cette capitalisation a atteint en effet 24 074,779 milliards FCFA contre 23 972,104 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette situation il y a l'accroissement de 106,728 milliards de la capitalisation du marché des actions qui passe de 13 302,110 milliards de FCFA la veille à 13 408,838 milliards FCFA ce 26 novembre 2025.

Le marché des actions a été impacté positivement par la hausse de 0,80% de l'indice BRVM Composite à 347,78 points contre 345,01 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,87% à 166,26 points contre 164,82 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,11% à 141,39 points contre 141,23 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 4,053 milliards, passant de 10 669,994 milliards FCFA la veille à 10 665,941 milliards FCFA ce mercredi 26 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est substantiellement relevée, en s'établissant à 2,368 milliards FCFA contre 1,642 milliard FCFA le 25 novembre2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,02% à 3 140 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,98% à 1 580 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 4,30% à 15 280 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 28 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,32% à 1 530 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 2 065 FCFA), SICOR côte d'Ivoire (moins 6,87% à 3 390 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 900 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,11% à 9 505 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 2 340 FCFA).