Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte hausse de 102,675 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 26 novembre 2025.

26 Novembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunis) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte hausse de 102,675 milliards de FCFA au terme de ma séance de cotation de ce mercredi 26 novembre 2025.

Cette capitalisation a atteint en effet 24 074,779 milliards FCFA contre 23 972,104 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette situation il y a l'accroissement de 106,728 milliards de la capitalisation du marché des actions qui passe de 13 302,110 milliards de FCFA la veille à 13 408,838 milliards FCFA ce 26 novembre 2025.

Le marché des actions a été impacté positivement par la hausse de 0,80% de l'indice BRVM Composite à 347,78 points contre 345,01 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,87% à 166,26 points contre 164,82 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,11% à 141,39 points contre 141,23 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 4,053 milliards, passant de 10 669,994 milliards FCFA la veille à 10 665,941 milliards FCFA ce mercredi 26 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est substantiellement relevée, en s'établissant à 2,368 milliards FCFA contre 1,642 milliard FCFA le 25 novembre2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 5,02% à 3 140 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,98% à 1 580 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 4,30% à 15 280 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 3,67% à 28 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,32% à 1 530 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 2 065 FCFA), SICOR côte d'Ivoire (moins 6,87% à 3 390 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 900 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,11% à 9 505 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 2 340 FCFA).

