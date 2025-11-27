Cote d'Ivoire: Diffamation sur les réseaux sociaux - Debordo Leekunfa condamné avec sursis

Le verdict est tombé dans l'affaire de diffamation impliquant l'artiste-coupeur décalé Debordo Leekunfa. Le tribunal a condamné, le mardi 25 novembre 2025 à une peine de 12 mois de prison avec sursis, pour diffamation et invectives proférées via les réseaux sociaux. Une décision qui intervient après plusieurs semaines de tensions médiatiques autour des propos virulents tenus par l'artiste.

Au cours de l'audience, Debordo Leekunfa a reconnu les faits et présenté ses excuses aux autorités ivoiriennes ainsi qu'à l'ensemble de ses compatriotes. Il a assuré ne plus jamais se livrer à des actes d'insultes ou de diffamation envers quiconque sur les plateformes numériques. Ce mea culpa a contribué à l'apaisement du climat entourant cette affaire très suivie par les mélomanes.

La procédure a également été marquée par plusieurs gestes de réconciliation. L'artiste Kerozen DJ, présenté comme l'un des acteurs clés dans le dénouement du dossier, a accordé publiquement son pardon à son « frère » Debordo et plaidé en faveur de sa libération, mettant en avant les valeurs de fraternité et de solidarité dans le milieu artistique ivoirien.

Autre acte salué par le Tribunal : Nama Bouaké, victime dans cette affaire, a refusé de réclamer des dommages et intérêts malgré le préjudice moral subi. Ce choix a été perçu comme un signe fort de volonté d'apaisement et de dépassement des tensions.

La défense de Debordo Leekunfa a été assurée par Maître Minta Daouda et le jeune Ange Rodrigue Dadjé, qui ont insisté sur l'importance de l'éducation à l'usage responsable des réseaux sociaux, notamment pour les personnalités publiques.

Grâce à l'ensemble de ces gestes conciliants, Debordo Leekunfa pourra regagner son domicile dès cette semaine. Cette affaire fait désormais figure de rappel sur la nécessité de préserver le respect et la dignité dans les échanges en ligne.